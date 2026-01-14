Уведомления
Гомосексуальное поведение приматов могло быть эволюционной стратегией
Однополое сексуальное взаимодействие могло развиться у приматов в результате эволюционных изменений. К каким условиям помогало адаптироваться такое поведение, описали исследователи из Великобритании.
Известно, что более 1500 видов животных вступают в однополые сексуальные связи. Среди них и беспозвоночные (насекомые, пауки, иглокожие), и позвоночные, то есть рыбы, рептилии, птицы, млекопитающие. Несмотря на относительную распространенность, гомосексуальное поведение долгое время считалось «дарвиновским парадоксом» — признаком, который противоречит теории эволюции Чарльза Дарвина, поскольку не передается по наследству в процессе размножения.
Биолог Винсент Саволайнен из Имперского колледжа Лондона (Великобритания) изучает гомосексуальное поведение приматов восемь лет. Вместе с командой он выявил, что самцы макак, садящиеся друг на друга верхом, образуют альянсы, которые могут дать доступ к большему количеству самок и, следовательно, увеличить их потомство. Эти же ученые в 2023 году обнаружили, что исследуемые макаки-резусы унаследовали однополое поведение от своих родителей более чем в 6% случаев, но передавалась ли эта черта по наследству, зависело от целого ряда факторов.
В новой работе Саволайнен и его коллеги выяснили, что гомосексуальное взаимодействие приматов все же может иметь глубокую эволюционную основу и чаще встречается у видов, на которых охотятся хищники или которые живут в относительно сложных сообществах. Научную статью с обоснованием выводов опубликовал научный журнал Nature Ecology & Evolution.
Исследователи собрали данные о 491 виде приматов, не относящихся к человеческому роду. Однополое сексуальное поведение выявили у 59 видов, включая лемуров и человекообразных обезьян по всей Америке, Африке и Азии. По мнению авторов статьи, настолько широкое распространенность явления указывает на его «глубокие эволюционные корни».
Ученые также исследовали, как на склонность приматов к однополому сексуальному взаимодействию влияли окружающая среда, социальная структура популяции и особенности «жизненного пути». Оказалось, что изучаемое поведение чаще встречается у видов, обитающих в более тяжелых условиях с ограниченным доступом к пище, например у берберских макак. Кроме того, гомосексуальные контакты были распространены среди видов, на которых охотятся хищники.
Авторы статьи предположили, что половые связи с особями своего пола помогают приматам справляться с напряженностью в группах в периоды стресса. В пользу этого вывода говорило и то, что гомосексуальное поведение часто встречалось у видов, самки и самцы которых заметно различаются по размеру, например у горных горилл. Подобная разница габаритов нередко характерна для животных, живущих в больших социальных группах с интенсивной конкуренцией и более строгой социальной иерархией. В отличие от них, виды, у которых самки и самцы одинакового размера, как правило, живут парами или небольшими семьями.
«Однополое сексуальное поведение может функционировать как гибкая социальная стратегия, используемая для укрепления социальных связей, разрешения конфликтов или создания альянсов, в зависимости от экологического и социального давления, с которым сталкиваются различные виды», — подытожил Винсент Саволайнен.
Тем не менее исследователи предупредили: представление о том, что, устранив социальное неравенство, можно устранить и однополое поведение, будет некорректным, поскольку не следует из результатов работы. Кроме того, в статье не идет речи об ориентации приматов: особей, которые вступали в однополые сексуальные связи, в не характеризовали как гомо- или бисексуальных.
