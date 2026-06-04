Шимпанзе и бонобо выбрали друзей совсем как люди

Ближайшие родственники человека — шимпанзе и бонобо — выстраивают дружественные связи по тем же принципам, что и люди, согласно теории социальных кругов. Исследователи впервые показали, что эта закономерность возникла задолго до появления человека.

Ученые из Утрехтского университета (Нидерланды) и Университета Карлоса III в Мадриде (Испания) выяснили, что наши ближайшие родственники среди живых существ — шимпанзе и бонобо — организуют социальные связи по той же схеме, что и люди. Результаты опубликованы в журнале iScience.

Люди выстраивают отношения слоями: есть тесный внутренний круг — несколько самых близких, которым уделяют больше всего времени и внимания — и широкая периферия из знакомых, с которыми контакт куда менее интенсивен. Эту структуру описал в своей теории социальных кругов британский антрополог Робин Данбар (Robin Dunbar). В этой работе он объяснил особенности человеческой социальности через эволюционные ограничения мозга. Долгое время было неясно, насколько эта модель универсальна и не является ли она исключительно человеческой особенностью.

Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи проанализировали поведение, связанное с уходом за своей и чужой шерстью (груминг) в 24 группах шимпанзе и бонобо. Груминг у человекообразных обезьян — не гигиена, а главный язык социальных отношений: именно так они укрепляют связи и выражают доверие. Математическая модель позволила точно измерить, как каждая особь распределяет время между членами группы.

Картина оказалась знакомой. Большинство обезьян тратили непропорционально много усилий на узкий круг предпочитаемых партнеров, поддерживая при этом более слабые контакты с остальными. При увеличении размера группы обезьяны становились избирательнее — точно так же, как это происходит в человеческих сообществах.

Вместе с тем шимпанзе и бонобо используют разные стратегии. Шимпанзе сосредотачивают внимание на немногих доверенных партнерах и с возрастом становятся все более избирательными — их внутренний круг сужается. Люди демонстрируют похожую тенденцию.

Бонобо, напротив, распределяют груминг равномернее, а с возрастом так и не начинают сужать круг общения. По мнению ученых, это связано с принципиально иным устройством их общества: бонобо живут в более текучих, равноправных группах, социальные связи у них нередко пересекают границы сообществ — явление, у шимпанзе практически не встречающееся.

«Наши результаты указывают на то, что фундаментальные принципы распределения социальных усилий действуют у нескольких видов. Это свидетельствует о глубокой эволюционной преемственности в том, как устроены сложные общества», — отметил ведущий автор работы Эдвин ван Лёвен (Edwin van Leeuwen).

Подобная структура общения у шимпанзе и бонобо доказывает: деление окружения на близких и просто знакомых не культурное изобретение человека. Скорее всего, перед нами древний эволюционный механизм. Он возник задолго до появления людей как изящное решение понятной каждому проблемы: как распределить свои ограниченные ресурсы — время, силы и внимание — с максимальной пользой для выживания в коллективе.

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