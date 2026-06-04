Шимпанзе и бонобо выбрали друзей совсем как люди
Ближайшие родственники человека — шимпанзе и бонобо — выстраивают дружественные связи по тем же принципам, что и люди, согласно теории социальных кругов. Исследователи впервые показали, что эта закономерность возникла задолго до появления человека.
Ученые из Утрехтского университета (Нидерланды) и Университета Карлоса III в Мадриде (Испания) выяснили, что наши ближайшие родственники среди живых существ — шимпанзе и бонобо — организуют социальные связи по той же схеме, что и люди. Результаты опубликованы в журнале iScience.
Люди выстраивают отношения слоями: есть тесный внутренний круг — несколько самых близких, которым уделяют больше всего времени и внимания — и широкая периферия из знакомых, с которыми контакт куда менее интенсивен. Эту структуру описал в своей теории социальных кругов британский антрополог Робин Данбар (Robin Dunbar). В этой работе он объяснил особенности человеческой социальности через эволюционные ограничения мозга. Долгое время было неясно, насколько эта модель универсальна и не является ли она исключительно человеческой особенностью.
Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи проанализировали поведение, связанное с уходом за своей и чужой шерстью (груминг) в 24 группах шимпанзе и бонобо. Груминг у человекообразных обезьян — не гигиена, а главный язык социальных отношений: именно так они укрепляют связи и выражают доверие. Математическая модель позволила точно измерить, как каждая особь распределяет время между членами группы.
Картина оказалась знакомой. Большинство обезьян тратили непропорционально много усилий на узкий круг предпочитаемых партнеров, поддерживая при этом более слабые контакты с остальными. При увеличении размера группы обезьяны становились избирательнее — точно так же, как это происходит в человеческих сообществах.
Вместе с тем шимпанзе и бонобо используют разные стратегии. Шимпанзе сосредотачивают внимание на немногих доверенных партнерах и с возрастом становятся все более избирательными — их внутренний круг сужается. Люди демонстрируют похожую тенденцию.
Бонобо, напротив, распределяют груминг равномернее, а с возрастом так и не начинают сужать круг общения. По мнению ученых, это связано с принципиально иным устройством их общества: бонобо живут в более текучих, равноправных группах, социальные связи у них нередко пересекают границы сообществ — явление, у шимпанзе практически не встречающееся.
«Наши результаты указывают на то, что фундаментальные принципы распределения социальных усилий действуют у нескольких видов. Это свидетельствует о глубокой эволюционной преемственности в том, как устроены сложные общества», — отметил ведущий автор работы Эдвин ван Лёвен (Edwin van Leeuwen).
Подобная структура общения у шимпанзе и бонобо доказывает: деление окружения на близких и просто знакомых не культурное изобретение человека. Скорее всего, перед нами древний эволюционный механизм. Он возник задолго до появления людей как изящное решение понятной каждому проблемы: как распределить свои ограниченные ресурсы — время, силы и внимание — с максимальной пользой для выживания в коллективе.
Ученые РТУ МИРЭА и Сибирского федерального университета создали программный комплекс, который анализирует учебные планы вузов быстрее секунды и находит в них слабые места. Большинство учебных планов содержат скрытые противоречия, дублирования и неочевидные перекосы в подготовке специалистов. Это важно, потому что от качества учебного плана напрямую зависит, какие реальные навыки получат студенты и насколько они будут востребованы работодателями.
Наскальное искусство палеолита — большая редкость для Британии, а рисунки в пещере Бейкон-Хоул, открытые в 1912 году, почти 100 лет считались природным явлением. Международная группа исследователей не только повторно обнаружила эту панель, но и с помощью химического анализа пигмента доказала ее антропогенное происхождение и возраст около 17 тысяч лет, вернув находке статус одного из древнейших памятников символической деятельности человека на Британских островах.
Значение вилочковой железы (тимуса) для здоровья и долголетия, возможно, сильно недооценивалось. Как показали результаты двух новых исследований, нормально функционирующий во взрослом возрасте тимус — залог здорового старения, долгой жизни и высокой выживаемости при раке.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.
Изучив данные о скорости изменения температур ледяных спутников пятой и шестой планеты системы, астрономы обнаружили, что она слишком высока для по-настоящему ледяной поверхности. Оказалось, что эти тела покрыты материалом, по своим свойствам резко отличающимся от земного льда.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
28 Ноября, 2014
Шлитци — самый знаменитый дурачок XX века
23 Января, 2015
Памятники людским порокам и добродетелям
15 Июня, 2015
Научные парадоксы
22 Мая, 2016
Угрожает ли людям ИИ?
7 Марта, 2020
Вакцинация и аутизм: есть ли связь?
12 Февраля, 2015
С точки зрения психоанализа: религия
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии