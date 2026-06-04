Социологи выяснили, на какие группы делится российский средний класс

Ученые отмечают, что внутри российского среднего класса можно выделить как минимум четыре большие группы: осторожных консерваторов, активных инвесторов, осознанных потребителей и людей, которые поддерживают привычный уровень жизни в основном за счет кредитов.

Для исследования социологи ВШЭ использовали данные проекта «Экономическое поведение домашних хозяйств», проведенного в 2024 году. В выборку вошли около трех тысяч жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек, которых отнесли к среднему классу по уровню доходов, образованию и профессиональному статусу. Дополнительно результаты сравнили с общероссийским опросом шести тысяч россиян за 2024 год. Исследование опубликовано в журнале «Вопросы экономики».

Несмотря на различия между группами, у большинства представителей среднего класса есть и общие черты. Они чаще делают накопления, более осторожно относятся к расходам и чаще вкладываются в образование, здоровье и развитие, чем население страны в целом. Однако исследование показало, что внутри среднего класса люди по-разному справляются с экономической нестабильностью и ростом стоимости жизни.

Самой крупной группой, по данным исследования, оказались консерваторы — примерно половина всего среднего класса. Эти люди предпочитают осторожное финансовое поведение: избегают долгов, редко используют сложные финансовые инструменты и стараются жить по средствам. При этом они продолжают откладывать деньги и инвестировать в образование и профессиональное развитие.

Около 10% среднего класса составили активные инвесторы. Это наиболее финансово уверенная и обеспеченная группа. Ее представители используют инвестиционные и брокерские счета, интересуются фондовым рынком и активно вкладываются в образование, карьеру и повышение квалификации. По мнению исследователей, именно эта группа ближе всего к классическому представлению о среднем классе как об экономически устойчивой социальной группе с долгосрочным планированием.

Еще около 15% исследователи отнесли к осознанным потребителям. Эти люди сочетают накопления, ипотеку и активное потребление. Они чаще других тратят деньги на путешествия, культурный досуг, здоровье, образование детей и повышение качества жизни. При этом именно среди них выше всего удовлетворенность своими финансовыми возможностями.

Самой уязвимой группой оказались живущие в кредит — около четверти российского среднего класса. Эти люди активно пользуются кредитными картами и потребительскими займами, причем не только для крупных покупок, но и для поддержания привычного уровня жизни. Кредиты помогают оплачивать отдых, образование детей, бытовую технику и повседневные расходы. По словам исследователей, именно эта часть среднего класса сильнее всего зависит от экономической ситуации, роста цен и уровня ставок по кредитам.

Авторы исследования считают, что финансовые привычки сегодня становятся одним из главных признаков среднего класса в России. Но внутри этой группы люди выбирают очень разные способы поддержания привычного уровня жизни: одни делают ставку на накопления и инвестиции, другие — на кредиты. Это означает, что российский средний класс нельзя считать однородной социальной группой.

«Мы увидели, что внутри среднего класса формируются разные стратегии адаптации к экономическим реалиям. Для части людей характерно долгосрочное планирование и создание финансовой подушки, тогда как другие живут в условиях постоянного баланса между доходами и расходами и сильнее зависят от кредитов. Это важно учитывать не только исследователям, но и государству, финансовым организациям и бизнесу, поскольку именно средний класс сегодня во многом определяет структуру потребления, спрос на услуги и общую динамику экономики», — подчеркнула заведующая Центром анализа доходов и уровня жизни Института социальной политики ВШЭ Алина Пишняк, один из авторов исследования.

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