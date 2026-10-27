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Ученые подсчитали, сколько летучих мышей убили американские ветряки за 44 года

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Авторы нового исследования оценили, сколько именно летучих мышей погибло при столкновении с ветряными турбинами за последние несколько десятилетий, а также выяснили, какие виды пострадали сильнее других и как особенности конструкции турбин и окружающего ландшафта связаны с повышенным риском гибели этих животных.

Биология
# ветровые станции
# ветрогенераторы
# животные
# летучие мыши
# рукокрылые
летучая мышь
Среди изученных видов наибольшие потери пришлись на серых волосатохвостов (Lasiurus cinereus) / © Nature Picture Library, Alamy, Michael Durham

Летучие мыши играют важную роль в природных экосистемах. Они поедают насекомых, в том числе сельскохозяйственных вредителей, опыляют растения и распространяют семена, способствуя восстановлению лесов, а их помет служит естественным удобрением. 

Между тем многие рукокрылые сталкиваются с утратой мест обитания, болезнями и другими проблемами, созданными по вине человека. Некоторые группы этих животных уже оказались под угрозой исчезновения. 

Ветряные турбины тоже представляют угрозу для летучих мышей, потому что становятся причиной гибели большого числа особей. Чаще всего животные погибают при столкновении с вращающимися лопастями. 

Чтобы оценить масштабы потерь, специалисты проводят мониторинг: ищут погибших животных на площадках возле турбин и используют полученные данные для расчета смертности. Однако получить полную статистику по смертности весьма сложно. Многие операторы ветроэлектростанций не публикуют или не предоставляют результаты мониторинга. Кроме того, не все погибшие животные попадают в статистику: их остатки могут съесть падальщики, а сами туши бывает трудно обнаружить. Поэтому общее число погибших животных оценивают с помощью статистических моделей, учитывающих ограничения наблюдений. 

Команда биологов из Геологической службы США под руководством Чарлза Лабузетта (Charles Labuzzetta) проанализировала 499 отчетов о мониторинге на ветряных электростанциях, которые специалисты проводили в 48 штатах с 1981 по 2024 год, и с помощью статистической модели рассчитала смертность летучих мышей за этот период. Модель учитывала различия в методах поиска погибших животных, размерах и конструкции турбин, а также в особенностях местности. 

По расчетам исследователей, за 44 года при столкновении с вращающимися лопастями турбин погибло 18,7 миллиона летучих мышей. С 2021 года ежегодные потери, по оценкам авторов научной работы, превышают 1,5 миллиона особей. Одно из возможных объяснений — увеличение числа установок.

Среди изученных групп наибольшие потери пришлись на четыре вида. Больше всего погибло серых волосатохвостов (Lasiurus cinereus) — 6,75 миллиона особей. На красных волосатохвостов (Lasiurus borealis) пришлось 5,8 миллиона погибших, на серебристых гладконосов (Lasionycteris noctivagans) — 3,4 миллиона, а на больших бурых кожанов (Eptesicus fuscus) — 1,5 миллиона.

Ученые заметили, что для некоторых видов повышенная смертность была связана с расположением ветроэлектростанций рядом с реками и с большей длиной лопастей. Увеличение расстояния между землей и нижней точкой вращения лопастей, напротив, было связано с меньшим риском. 

Почему летучие мыши приближаются к ветряным турбинам, ученые пока точно не знают. Авторы предыдущих исследований отмечали, что некоторые рукокрылые могут воспринимать башни турбин как потенциальные места для отдыха или поиска пищи, они могут напоминать деревья, возле которых животные ищут убежище или партнеров. Исследователи из Германии выяснили, что самцы как минимум семи видов летучих мышей исполняют брачные «песни» в непосредственной близости от ветряных турбин, в том числе в зоне вращения лопастей. 

Лабузетта и его коллеги полагают, что результаты их исследования помогут инженерам выбирать более безопасные места для строительства ветроэлектростанций и корректировать конструкцию турбин.

Выводы исследователей представлены в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Игорь Байдов
Игорь Байдов
673 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Биология
# ветровые станции
# ветрогенераторы
# животные
# летучие мыши
# рукокрылые
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