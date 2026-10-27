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В ОАЭ задумались о строительстве сети подземных тоннелей: к проекту привлекли компанию Илона Маска

Центр проектов и инфраструктуры Абу-Даби (ADPIC) заключил соглашение с американской компанией The Boring Company (TBC), основанной Илоном Маском и специализирующейся на передовых технологиях проходки тоннелей и строительства инфраструктуры. Стороны намерены изучить возможности создания в эмирате подземных транспортных систем, тоннелей для инженерных коммуникаций и других подобных объектов.

Тоннелепроходческая машина Boring Company / © The Boring Company

Соглашение подписали в Абу-Даби в рамках выставки Liveability and Investment Exhibition (LIVEX 2026). Со стороны ADPIC документ подписал генеральный директор центра инженер Мейсара Махмуд Салим Эйд, со стороны The Boring Company — президент компании Стив Дэвис.

В рамках этой инициативы ADPIC и The Boring Company оценят возможности применения передовых решений в области подземной инфраструктуры, которые могли бы улучшить транспортную связанность, повысить надежность городских систем и способствовать устойчивому развитию эмирата.

Организации намерены использовать международный опыт и лучшие мировые практики при оценке осуществимости проектов, способов их реализации и моделей эксплуатации. Одновременно стороны планируют содействовать развитию местных компетенций и изучить перспективы превращения Абу-Даби в региональный центр передовых технологий проходки тоннелей и строительства подземной инфраструктуры.

Сотрудничество предусматривает технические и стратегические консультации по вопросам подземного транспорта, тоннелей для инженерных коммуникаций и сопутствующей инфраструктуры. Кроме того, стороны будут обмениваться опытом в области планирования тоннелей, применения передовых тоннелепроходческих технологий, методов строительства, стандартов безопасности, эксплуатации и технического обслуживания, цифрового проектирования, автоматизации и управления жизненным циклом инфраструктурных объектов.

Ранее компания The Boring Company получила разрешение на строительство «Дубайской петли» (Dubai Loop). Эта система туннелей протяженностью 17 километров соединит наиболее загруженные районы крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов.

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