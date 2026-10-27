Астрономы предсказали слияние Бетельгейзе со звездой-компаньоном

Прежде чем звезда Бетельгейзе закончит свою жизнь взрывом сверхновой, ее может ждать другая катастрофа. Она начнется незаметно для земных наблюдателей, но завершится весьма заметным для нас событием. Насколько впечатляющим это окажется, зависит от того, что астрономы пока только пытаются разглядеть рядом с гигантом.

Бетельгейзе — одна из ярчайших звезд созвездия Орион и один из ближайших к Земле красных сверхгигантов. Звезда расположилась примерно в 550 световых годах от нашей планеты, а ее радиус почти в 800 раз превышает солнечный. Светило находится на позднем этапе эволюции и в итоге, как ожидают ученые, вспыхнет сверхновой. Но до того момента могут пройти десятки или даже 100 тысяч лет.

Необычные изменения яркости Бетельгейзе давно заставляли астрономов подозревать, что рядом с ней есть еще одна звезда. Предполагаемый компаньон — Альфа Ориона B — должен совершать полный оборот примерно за шесть лет. Недавние наблюдения выявили слабый источник света в ожидаемом месте, хотя окончательно существование спутника не подтверждено.

Теперь исследователи из США решили выяснить, что произойдет с системой, если компаньон действительно существует. Они построили компьютерные модели Бетельгейзе с тремя вариантами массы соседней звезды — 0,7, одна и две массы Солнца — и проследили их дальнейшую эволюцию.

Во всех трех сценариях расстояние между звездами постепенно сокращалось. Причина — приливное взаимодействие: огромная газовая оболочка Бетельгейзе отбирает у орбиты компаньона энергию, заставляя его приближаться. По итогу красный сверхгигант поглотит свой спутник.

По расчетам, это может произойти примерно через четыре-семь тысяч лет. Чем массивнее спутник, тем быстрее он приближается к Бетельгейзе. Правда, это приблизительный срок: ученые пока не могут сказать, насколько эффективно приливные силы действуют внутри внешних слоев красного сверхгиганта.

Оказавшись внутри звезды, компаньон начнет по спирали двигаться к ее центру. Мощное притяжение разорвет его на части, а выделившаяся энергия разогреет окружающий газ. В результате возникнет ударная волна, которая пройдет сквозь оболочку Бетельгейзе и вырвется наружу. По одному из расчетов, на это потребуется примерно 28 дней.

Тогда на земном небе произойдет самое заметное изменение: на короткое время Бетельгейзе может стать в несколько раз ярче Венеры, уступая при этом полной Луне. Пик вспышки продлится всего полтора-два дня. Сначала свет звезды станет более голубым, затем снова покраснеет, так как выброшенный газ остынет.

Подобные события астрономы называют яркими красными новыми. Они возникают при взаимодействии и слиянии звезд и отличаются от обычных сверхновых. Согласно моделям, столкновение выбросит из Бетельгейзе от шести до 11 масс Солнца вещества. Это существенно изменит ее внешнюю оболочку, а также среду вокруг светила перед его будущей вспышкой сверхновой.

Яркость вспышки может рассказать о поглощенном компаньоне: чем он массивнее, тем больше выделяется энергии. В расчетах максимальная светимость различалась примерно в 2,5 раза. Но это лишь прогноз. Модели упрощают сложный процесс слияния, а пыль вокруг Бетельгейзе может сделать вспышку не такой яркой, как ожидается.

Результаты научной работы опубликованы на сервере препринтов arXiv.org.

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Любовь Соковикова 506 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.