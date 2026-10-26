Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
Рейтинг: +495
Посты: 296
433

Кто больше всех платит ООН: карта взносов стран

Организация Объединенных Наций зависит от финансирования со стороны государств: эти средства идут на самые разные цели — от миротворческих операций до гуманитарной помощи. Взносы делятся на обязательные платежи и добровольное финансирование, которое позволяет правительствам поддерживать отдельные учреждения и программы ООН.

Сообщество
# география
# инфографика
# мир
# ООН
# Рейтинги
# статистика
# финансы
# экономика
Кто больше всех платит ООН: карта взносов стран / © Visual Capitalist
Кто больше всех платит ООН: карта взносов стран / © Visual Capitalist

На визуализации выше показаны государственные взносы в систему ООН по данным за 2025 год. Источником информации выступает Совет руководителей системы ООН по координации (CEB).

Европейские страны занимают семь мест в первой десятке крупнейших доноров, что подчеркивает значительную роль региона в финансировании системы ООН. Лидером среди европейских государств выступает Германия. При этом Швеция, Норвегия и Нидерланды выделяют больше средств, чем некоторые страны с гораздо более крупной экономикой.

Индия вносит 211 милилонов долларов, тогда как взносы Китая достигают 2,7 миллиарда долларов. Это наглядно демонстрирует существенную разницу в объемах финансирования ООН даже между двумя самыми населенными странами мира.

Финансирование ООН складывается из обязательных и добровольных взносов. Размер обязательных платежей зависит от платежеспособности государств и рассчитывается с учетом валового национального дохода, долговой нагрузки и дохода на душу населения.

Для регулярного бюджета ООН установлен верхний предел обязательного взноса одной страны — 22%. Этого максимального уровня достигли Соединенные Штаты. Для финансирования миротворческих операций применяется отдельная формула, предусматривающая повышенные ставки для постоянных членов Совета Безопасности ООН. Кроме того, законодательство США, как правило, ограничивает американские взносы на миротворческие операции уровнем в 25% их общего финансирования. Эти ограничения не распространяются на добровольные взносы, за счет которых финансируются такие организации, как Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирная продовольственная программа.

Для Вашингтона финансирование ООН — это инструмент укрепления дипломатического влияния, достижения гуманитарных целей и поддержания международной стабильности. Многосторонние миротворческие операции также позволяют распределять расходы на обеспечение безопасности между разными странами, дополняя деятельность союзов взаимной обороны.

Однако размер финансового вклада напрямую не определяет влияние страны при голосовании. Каждое государство — член Генеральной Ассамблеи ООН имеет один голос независимо от объема его взносов.

У пяти постоянных членов Совета Безопасности есть право вето, которое обеспечивает им отдельный механизм институционального влияния. В то же время правительства могут направлять добровольные взносы на конкретные программы, тем самым влияя на то, какие гуманитарные инициативы и проекты развития получат финансирование.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# география
# инфографика
# мир
# ООН
# Рейтинги
# статистика
# финансы
# экономика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Окт
Бесплатно
Физика: полупроводники
Политехнический музей
Москва
Лекция
27 Окт
Бесплатно
Открывая новое окно во вселенную: развитие нейтринной астрономии и Нобелевская премия по физике 2026 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
27 Окт
Бесплатно
Радость визуальных наблюдений
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Конференция
28 Окт
Бесплатно
II Международная научно-практическая конференция «История библиотек: новые подходы, методы, источники, результаты»
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
28 Окт
1200
Белка и ее орех
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
28 Окт
Бесплатно
Noble IgNobel: удивительные Шнобелевские премии
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
28 Окт
Бесплатно
С чего начинается создание самолета?
Политехнический музей
Москва
Лекция
28 Окт
900
Средневековая история григорианского пения
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Полимеры
Политехнический музей
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Перепады температуры связали с риском развития аутоиммунных заболеваний у женщин

    26 октября, 11:30

  2. Астрономы уточнили дату создания «Звездной ночи» Ван Гога

    26 октября, 11:16

  3. Химики синтезировали молекулярный винт Архимеда

    25 октября, 18:17

  4. Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

    25 октября, 09:19
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Konstantin S
9 минут назад
Иван, ну так чей пехотинец пришел последний , после движения фронта в ту или иную сторону, тот и победил. Иначе это флаговтык, коих большинство.

Армии мира в цифрах: кто лидирует по числу солдат, танков, самолетов и кораблей

Евгений Хохлов
20 минут назад
Nikita, мандаринки хорошо под коньячок... Да хоть у медведей спросите - подтвердят...

С точки зрения науки: можно ли кормить уток хлебом?

Андрей Привалов
32 минуты назад
Я б полетел на таком....

NASA впервые показало кабину лунного корабля Starship, который строит SpaceX

Андрей Привалов
33 минуты назад
Красота!

Лучшие фотографии дикой природы 2026 года по версии европейского фотоконкурса

Михаил Малыгин
35 минут назад
Андрей, это точно!

Мировая экономика на 128 триллионов долларов: ВВП всех стран на одной инфографике

Александр Речкин
36 минут назад
Сергей, это точно. Не понятно, почему у Китая такой низкий статус в этом опросе.

Рейтинг стран по уровню доверия к науке

Александр Березин
39 минут назад
Александр, ""Родстер" сделан угловатым, чтоб ИИшке его проще отрисовывать было. Для этого же он чёрно-белый. Это чистая ИИшка." Закусывать надо. "

Tesla создала летающий автомобиль: есть ли у него перспективы? А у самой компании?

Mikhail Lukashev
43 минуты назад
Иван, так снова 2 коммента удалили. В том числе с названием статьи) И этот удалят, не сомневаюсь.

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Александр Шиндиков
1 час назад
Nikita, они превратились в уток-мандаринок?

С точки зрения науки: можно ли кормить уток хлебом?

Александр Березин
1 час назад
Степан, "А что там с улучшениеи демографической ситуацией в России? Я к тому, что понятно, что сейчас такое себе решение с материнским капиталом и

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

Андрей Самуйлик
2 часа назад
Китай уже давно 1 экономика мира. Они производят электричества в 3 раза больше чем США и стали в 10.

Мировая экономика на 128 триллионов долларов: ВВП всех стран на одной инфографике

Сергей Механик
2 часа назад
Сложный это вопрос. Считаю, что на доверие к науке могут влиять такие основные факторы: политика, религия, образование, здравоохранение,

Рейтинг стран по уровню доверия к науке

Александр Березин
2 часа назад
Гена, с одной стороны, очень вероятно, что все так и было. Но обратите внимание на слово "достоверный": след медведя -- это достоверное свидетельство.

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

Александр Березин
2 часа назад
Sam, "Александр, тогда предсказательная сила о нашествии медведей из-за неурожая шишек в 2027 г по единственной причине "заморозки в мае" 2026 г окажется

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

Sam Dowson
2 часа назад
Александр, тогда предсказательная сила о нашествии медведей из-за неурожая шишек в 2027 г по единственной причине "заморозки в мае" 2026 г окажется

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

Всеволод Тишков
3 часа назад
Это некорректная информация?

Мировая экономика на 128 триллионов долларов: ВВП всех стран на одной инфографике

Alexey Tselischev
3 часа назад
Вопрос, а жертвоприношения вообще для употребления людьми?

Египтяне смешивали коктейли из крови, грудного молока и галлюциногенов

Александр Борисович
4 часа назад
"Родстер" сделан угловатым, чтоб ИИшке его проще отрисовывать было. Для этого же он чёрно-белый. Это чистая ИИшка. Одно время я допускал, что это

Tesla создала летающий автомобиль: есть ли у него перспективы? А у самой компании?

Гена Пастухов
10 часов назад
"Не секрет, что достоверный след медведя несколько лет назад встретили в 53 километрах от Кремля — рядом с парком «Патриот»" - а как же медведь на

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

Nikita Lazarenko
13 часов назад
Я как то кормил уток мандаринами

С точки зрения науки: можно ли кормить уток хлебом?

Самые обсуждаемые