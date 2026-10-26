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Кто больше всех платит ООН: карта взносов стран
Организация Объединенных Наций зависит от финансирования со стороны государств: эти средства идут на самые разные цели — от миротворческих операций до гуманитарной помощи. Взносы делятся на обязательные платежи и добровольное финансирование, которое позволяет правительствам поддерживать отдельные учреждения и программы ООН.
На визуализации выше показаны государственные взносы в систему ООН по данным за 2025 год. Источником информации выступает Совет руководителей системы ООН по координации (CEB).
Европейские страны занимают семь мест в первой десятке крупнейших доноров, что подчеркивает значительную роль региона в финансировании системы ООН. Лидером среди европейских государств выступает Германия. При этом Швеция, Норвегия и Нидерланды выделяют больше средств, чем некоторые страны с гораздо более крупной экономикой.
Индия вносит 211 милилонов долларов, тогда как взносы Китая достигают 2,7 миллиарда долларов. Это наглядно демонстрирует существенную разницу в объемах финансирования ООН даже между двумя самыми населенными странами мира.
Финансирование ООН складывается из обязательных и добровольных взносов. Размер обязательных платежей зависит от платежеспособности государств и рассчитывается с учетом валового национального дохода, долговой нагрузки и дохода на душу населения.
Для регулярного бюджета ООН установлен верхний предел обязательного взноса одной страны — 22%. Этого максимального уровня достигли Соединенные Штаты. Для финансирования миротворческих операций применяется отдельная формула, предусматривающая повышенные ставки для постоянных членов Совета Безопасности ООН. Кроме того, законодательство США, как правило, ограничивает американские взносы на миротворческие операции уровнем в 25% их общего финансирования. Эти ограничения не распространяются на добровольные взносы, за счет которых финансируются такие организации, как Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирная продовольственная программа.
Для Вашингтона финансирование ООН — это инструмент укрепления дипломатического влияния, достижения гуманитарных целей и поддержания международной стабильности. Многосторонние миротворческие операции также позволяют распределять расходы на обеспечение безопасности между разными странами, дополняя деятельность союзов взаимной обороны.
Однако размер финансового вклада напрямую не определяет влияние страны при голосовании. Каждое государство — член Генеральной Ассамблеи ООН имеет один голос независимо от объема его взносов.
У пяти постоянных членов Совета Безопасности есть право вето, которое обеспечивает им отдельный механизм институционального влияния. В то же время правительства могут направлять добровольные взносы на конкретные программы, тем самым влияя на то, какие гуманитарные инициативы и проекты развития получат финансирование.
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