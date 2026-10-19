Затонувшие пять тысяч лет назад леса превратились в подводные рифы

По окончании последнего оледенения повышение уровня океана привело к затоплению обширных прибрежных лесов и болот. Ученые обнаружили у побережья Мозамбика, что образовавшиеся из их остатков древние торфяные отложения превратились в подводные рифы, на которых спустя тысячи лет сформировались разнообразные сообщества морских животных.

Обычно рифы образуются из камня или известковых скелетов кораллов, на которых поселяются морские организмы. Но иногда в качестве источника может выступить и торф — масса частично разложившихся растений из болот и заболоченных лесов.

После последнего крупного, вюрмского, оледенения уровень Мирового океана повышался, затапливая побережья, леса и болота. Иногда море размывало покрывающие их песок и ил, затрагивая древние торфяные пласты, но было неясно, насколько важны такие участки для современной морской жизни.

О том, что торф укрывает морских животных, знали по исследованиям в умеренных широтах. В конце прошлого века в торфяных глыбах нашли молодых омаров, а последующие эксперименты показали, что торф защищает их от некоторых хищников лучше песка.

Международный коллектив ученых выяснил, могут ли рифовые экосистемы появляться из торфа в тропиках. Исследование провели в районе архипелага Базаруто в Мозамбик, где среди песка обнаружили следы древнего торфа. Статью об этом опубликовал журнал Nature.

Водолазы обследовали три торфяных участка и соседний коралловый риф, фотографировали дно, подсчитывали животных и измеряли температуру воды и освещенность. Образцы торфа изучили с помощью радиоуглеродного и химического анализов, чтобы установить происхождение рифов.

Датировки показали, что торфяные отложения образовались в разные периоды. Возраст образцов составил примерно от 300 до 5000 лет. В отдельных образцах углерод достигал 40% сухой массы, а соотношение его изотопов указывало на происхождение из наземных растений. То есть приблизительно пять тысяч лет назад на месте нынешнего мелководья были заболоченные прибрежные участки, которые постепенно поглощало море. Позднее волны и течения обнажили торф, превратив бывшую болотную почву в поверхность, пригодную для прикрепления морских организмов.

Внешне такие торфяные образования сильно отличались от соседнего кораллового рифа. Живых кораллов ученые там не обнаружили. Зато значительную часть поверхности занимали крупные водоросли и морские травы, а в трещинах и углублениях торфа укрывались моллюски, иглокожие и другие беспозвоночные.

Торфяные рифы находились преимущественно на глубине двух-четырех метров, тогда как обследованный коралловый участок лежал глубже. На мелководье температура и освещенность менялись заметно сильнее, поэтому торфяные образования следует считать отдельным местом обитания.

Такие участки могут служить убежищем, местом кормления и питомником для молоди морских животных. Там, где преобладает песок, торф добавляет разнообразия подводному ландшафту и связывает разные экосистемы.

При этом высокое содержание углерода в образцах не показало, что новые рифы поглощают углекислый газ или надежно удерживают древние запасы. Для оценки их влияния на климат предстоит измерить толщину торфа, общую массу углерода и скорость его разрушения, а также выяснить, насколько широко такие местообитания распространены.

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Андрей Серегин 202 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.