В Китае обнаружили одну из древнейших мягких скорлуп динозавров рядом с эмбрионами

Мягкая скорлупа могла быть важным этапом в эволюции яиц динозавров, однако окаменелости редко сохраняют ее первоначальную структуру. Новая находка из Китая, датированная ранним юрским периодом, позволила рассмотреть не только оболочку, но и органическую основу.

Мягкие яйца динозавров уже попадали в поле зрения палеонтологов: в 2020 году в журнале Nature опубликовали научную работу, авторы которой описали признаки практически неминерализованной скорлупы у яиц протоцератопса и мусзавра. Тогда исследователи предположили, что первые динозавры тоже могли откладывать мягкие яйца, а твердая скорлупа независимо возникала позднее в разных эволюционных линиях.

Однако ископаемые остатки ранних яиц крайне редки и часто сохраняются фрагментарно, поэтому

определить их изначальное строение непросто. Теперь ученые из Хэбэйского университета и Китайской академии наук (КНР) описали еще одну мягкую скорлупу древних ящеров — на этот раз частично минерализованной. Окаменелость обнаружили в отложениях ранней юры в китайской провинции Юньнань. Статья об этом вышла в журнале Nature Communications.

Образец получил название Mutabilisoolithus dawaensis. Предположительно, яйца принадлежали базальным завроподоморфам — ранним представителям группы динозавров, к которой позднее относились длинношеие гиганты вроде диплодока и брахиозавра. Находка происходит из слоя геологической формации Луфэн, расположенного ниже того, где ранее обнаружили скорлупу луфенгозавра.



Место, где обнаружили окаменелость, и сама находка / © Zhiyong Di et al., 2026, Nature Communications

Точный возраст найденного образца исследователи не установили, но отнесли его к синемюрскому ярусу ранней юры — 190-199 миллионов лет назад. В одной породе сохранились остатки двух эмбрионов и два фрагмента скорлупы, расположенные между скелетами.

От одного эмбрионального скелета остались в основном кости черепа и нижней челюсти, от другого — элементы туловища и конечностей. Их зубы напоминали зубы юннанозавра, обитавшего в этой местности, но пока это лишь предположение.

Главная особенность находки — сочетание мягкой структуры с частичной минерализацией. Скорлупа

состояла из тонкого известкового слоя и более толстой органической мембраны. В обычных твердых яйцах птиц минеральная часть, напротив, занимает основную долю скорлупы. У нового образца минеральный слой составлял не более 41 процента суммарной толщины скорлупы без учета наружной кутикулы — это один из признаков мягкой скорлупы.

Под микроскопом ученые увидели, что минеральные элементы располагались редко и не соединялись друг с другом в сплошную прочную структуру. Сама скорлупа сохранила складки и деформации, которые, вероятно, указывают на ее гибкость еще до окаменения.

Органическая мембрана состояла из нескольких слоев волокон, которые напомнили мембрану яиц современных птиц, но оказались значительно толще. Именно наличие таких деталей отличает эту находку от многих более ранних образцов. У большинства известных окаменевших скорлуп ранних завроподоморфов органические компоненты разрушились или сохранились лишь частично. Новый образец позволил исследовать одновременно и минеральную часть, и многослойную органическую оболочку, а также их взаимное расположение.

Это важно для реконструкции эволюции яиц динозавров. Палеонтологи предлагали разные сценарии: первые динозавры могли откладывать яйца с мягкой, полужесткой или твердой скорлупой.

Китайская находка подтверждает, что уже в ранней юре существовали яйца с мягкой, но частично минерализованной оболочкой. Авторы исследования допустили, что такая структура представляет ранний этап минерализации скорлупы — промежуточное состояние между полностью органической оболочкой и более прочной, насыщенной минералами скорлупой.

Пока нельзя сказать, что спор о том, какими были самые первые яйца динозавров, разрешен. Тем не менее эта окаменелость стала одним из древнейших известных свидетельств мягкой скорлупы динозавров и дала палеонтологам редкую возможность изучить ее строение.

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