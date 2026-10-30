14

В Китае обнаружили одну из древнейших мягких скорлуп динозавров рядом с эмбрионами

❋ 5.5

Мягкая скорлупа могла быть важным этапом в эволюции яиц динозавров, однако окаменелости редко сохраняют ее первоначальную структуру. Новая находка из Китая, датированная ранним юрским периодом, позволила рассмотреть не только оболочку, но и органическую основу.

Палеонтология
# динозавры
# скорлупа
# Юрский период
# яйца динозавров
Mutabilisoolithus dawaensis
Внутреннее строение скорлупы Mutabilisoolithus dawaensis / © Zhiyong Di et al., 2026, Nature Communications

Мягкие яйца динозавров уже попадали в поле зрения палеонтологов: в 2020 году в журнале Nature опубликовали научную работу, авторы которой описали признаки практически неминерализованной скорлупы у яиц протоцератопса и мусзавра. Тогда исследователи предположили, что первые динозавры тоже могли откладывать мягкие яйца, а твердая скорлупа независимо возникала позднее в разных эволюционных линиях.

Однако ископаемые остатки ранних яиц крайне редки и часто сохраняются фрагментарно, поэтому
определить их изначальное строение непросто. Теперь ученые из Хэбэйского университета и Китайской академии наук (КНР) описали еще одну мягкую скорлупу древних ящеров — на этот раз частично минерализованной. Окаменелость обнаружили в отложениях ранней юры в китайской провинции Юньнань. Статья об этом вышла в журнале Nature Communications.

Образец получил название Mutabilisoolithus dawaensis. Предположительно, яйца принадлежали базальным завроподоморфам — ранним представителям группы динозавров, к которой позднее относились длинношеие гиганты вроде диплодока и брахиозавра. Находка происходит из слоя геологической формации Луфэн, расположенного ниже того, где ранее обнаружили скорлупу луфенгозавра.

Место, где обнаружили окаменелость, и сама находка

Место, где обнаружили окаменелость, и сама находка / © Zhiyong Di et al., 2026, Nature Communications

Точный возраст найденного образца исследователи не установили, но отнесли его к синемюрскому ярусу ранней юры — 190-199 миллионов лет назад. В одной породе сохранились остатки двух эмбрионов и два фрагмента скорлупы, расположенные между скелетами.

От одного эмбрионального скелета остались в основном кости черепа и нижней челюсти, от другого — элементы туловища и конечностей. Их зубы напоминали зубы юннанозавра, обитавшего в этой местности, но пока это лишь предположение.

Главная особенность находки — сочетание мягкой структуры с частичной минерализацией. Скорлупа
состояла из тонкого известкового слоя и более толстой органической мембраны. В обычных твердых яйцах птиц минеральная часть, напротив, занимает основную долю скорлупы. У нового образца минеральный слой составлял не более 41 процента суммарной толщины скорлупы без учета наружной кутикулы — это один из признаков мягкой скорлупы.

Под микроскопом ученые увидели, что минеральные элементы располагались редко и не соединялись друг с другом в сплошную прочную структуру. Сама скорлупа сохранила складки и деформации, которые, вероятно, указывают на ее гибкость еще до окаменения.

Органическая мембрана состояла из нескольких слоев волокон, которые напомнили мембрану яиц современных птиц, но оказались значительно толще. Именно наличие таких деталей отличает эту находку от многих более ранних образцов. У большинства известных окаменевших скорлуп ранних завроподоморфов органические компоненты разрушились или сохранились лишь частично. Новый образец позволил исследовать одновременно и минеральную часть, и многослойную органическую оболочку, а также их взаимное расположение.

Это важно для реконструкции эволюции яиц динозавров. Палеонтологи предлагали разные сценарии: первые динозавры могли откладывать яйца с мягкой, полужесткой или твердой скорлупой.

Китайская находка подтверждает, что уже в ранней юре существовали яйца с мягкой, но частично минерализованной оболочкой. Авторы исследования допустили, что такая структура представляет ранний этап минерализации скорлупы — промежуточное состояние между полностью органической оболочкой и более прочной, насыщенной минералами скорлупой.

Пока нельзя сказать, что спор о том, какими были самые первые яйца динозавров, разрешен. Тем не менее эта окаменелость стала одним из древнейших известных свидетельств мягкой скорлупы динозавров и дала палеонтологам редкую возможность изучить ее строение.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Палеонтология
# динозавры
# скорлупа
# Юрский период
# яйца динозавров
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Окт
Бесплатно
Роботы в нефтегазовой добыче: инженерный обзор технологий
МФТИ
Москва
Лекция
30 Окт
1200
Почему родной язык осваивается иначе, чем иностранный
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
30 Окт
800
Смена настроения: нейробиология циклотимии и биполярного расстройства
ВСмысле
Онлайн
Лекция
30 Окт
1100
Иран: как устроена Исламская Республика
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
31 Окт
Бесплатно
Шнобелевская премия по медицине: самые необычные открытия
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
31 Окт
Бесплатно
Славянские корни культуры речи
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
31 Окт
Бесплатно
Хазары. Забытая империя Средневековья
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
31 Окт
1900
Средневековый замок. Как строили и как жили
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
01 Ноя
Бесплатно
Чем гражданин Минин князю Пожарскому помог? Как Русь справилась со Смутой и самозванцами
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В России строят подземную лабораторию для проверки безопасности хранения радиоактивных отходов на тысячи лет

    30 октября, 12:41

  2. В Китае обнаружили одну из древнейших мягких скорлуп динозавров рядом с эмбрионами

    30 октября, 12:28

  3. Обратный отсчет до «Дня Q»: российские ученые создали индекс квантового риска для защиты данных

    30 октября, 12:04

  4. Ученые показали, чем рак кишечника у молодых людей отличается от опухолей пожилых

    30 октября, 11:55
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Артем Исаев
9 минут назад
Иван, "посадка страхшипа с его не слишком серьезными опорами и весьма серьезными движками" - на Луну будет садиться не обычный Старшип, а его

На Луне нашли следы подповерхностных рек с жидкой водой — и это может стать главной угрозой для ее освоения

Александр Березин
25 минут назад
Sam, "В эпоху сильно просевших в цене тирзепатида и семаглутида скурпулёзный ежедневный подсчет съеденных/усвоенных/потраченных калорий средним

«Посчитай за меня калории»: как один браслет избавил от необходимости фотографировать и взвешивать еду

Абсурдный Кот
28 минут назад
Igor, Игорь, динозавры действительно относятся к пресмыкающимся, то есть к рептилиям. Но рептилии это не отдельный вид динозавров, а более широкая

Палеонтологи открыли вид динозавра, который специализировался на поедании фруктов

Николай Цыгикало
34 минуты назад
Дмитрий, всегда найдутся некоторые, утверждающие что угодно. Утверждать не ракеты строить. (Перефразируя известную поговорку)

SpaceX изменила курс: почему компания Маска отдаляется от государственных контрактов США

Igor Игорь
47 минут назад
До этого открытия палеонтологи считали, что разносчиками семян первых цветковых растений были только древние птицы, пресмыкающиеся и мелкие

Палеонтологи открыли вид динозавра, который специализировался на поедании фруктов

Дмитрий Караваев
1 час назад
Ну.... если ИИ это пузырь который скоро должен лопнуть как утверждают некоторые, то цель не оправдывает средства.

SpaceX изменила курс: почему компания Маска отдаляется от государственных контрактов США

Иван Колупаев
2 часа назад
Vladimir, чуть выше вы сказали что ни вечность ни творца нам все равно не постичь поэтому все теории о самозарождении жизни - мусор. Все создал бог и

Ученые поставили под сомнение роль комет в возникновении жизни на Земле

Vladimir Lukianov
3 часа назад
Иван, за других говорить не могу, но знаю точно то, что вера без разумного объяснения не вера, а фанатизм. Всё мы знаем к чему может привести

Ученые поставили под сомнение роль комет в возникновении жизни на Земле

N q
4 часа назад
Во-первых стоит исправить опечатку в предложении "При делении обычной черной дыры суммарная площадь горизонтов уменьшается, а энтропия расти не

Физики нашли лазейку, через которую черная дыра может разделиться на две

Оливер Хевисайд
7 часов назад
В России неважно сколько стоит бакалавриат. МГУ стоит так же как в США. 50% всех выпускников идут работать в доставку еды для торгашей, таксистами,

Сколько стоит год учебы на балаклавра в странах мира

Оливер Хевисайд
7 часов назад
Такие исследования можно проводить в любом gyme. Приходишь как в психушку где все подопытные сами собрались в кучку еще и оплатили для этого

У людей с нарциссическими чертами мозг меньше «синхронизировался» с другими в неловких ситуациях

Buy Sell
11 часов назад
эффектно, красиво, грациозно!

В Японии на камеру засняли небольшую змею, которая скакала, как колесо, спасаясь от опасности

Евгений Загуменный
12 часов назад
А кто такой БАЛАКЛАВР?

Сколько стоит год учебы на балаклавра в странах мира

Dron N
13 часов назад
Ну да, 9% разницы после усреднения. Сегодня -600 ккал, завтра +700 ккал, в среднем отклонение на 100. Норм. Только вот стандартное отклонение разницы 660

«Посчитай за меня калории»: как один браслет избавил от необходимости фотографировать и взвешивать еду

Евгений Яшин
13 часов назад
Anatoliy, Коконаты растут на дереве. А не в выдуманных проектах :)

Лифт без кабеля сможет перемещаться горизонтально

Александр Привалов
13 часов назад
Николай, декабрь 2025, один Ту-214. Тем самым Россия одна из пятёрки производителей пассажирских авиалайнеров

Топ-10 стран по производству гражданских самолетов в 2025 году

Анатолий Потапенко
14 часов назад
В самом заголовке и слове - «долг» - больше ясности по этому «щекотливому» вопросу чем в рассматриваемом исследовании. Эта «Тема» как

Психологи выяснили, почему люди занимаются сексом из чувства долга

Николай Бондарь
15 часов назад
Igor, и сколько Россия произвела магистральных самолётов за 25 год? Если спросишь у интернета, то за 2025 год Россия в коммерческую эксплуатацию для

Топ-10 стран по производству гражданских самолетов в 2025 году

Ввв Ооо
15 часов назад
Пора уже закопать стюардессу

«Зеркальная линия» под вопросом: NEOM продолжает проект поэтапно и с учетом спроса

Евгений Филиппов
16 часов назад
У Этих Космических "Ковбоев" Нет $ Нихрена Даже На 1Пуск... 20'000 Ракет Спутников ИИ ЦОДов На Орбите Сказочники!!! Им Надо "Мультики" В Голливуде Снимать

Впервые представлена ракета, которая сама превращается в орбитальный дата-центр

Самые обсуждаемые