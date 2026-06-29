Генетики объяснили двукратное уменьшение размеров южноафриканских леопардов
Масштабный анализ ДНК показал, что леопарды в Капской области ЮАР измельчали не из-за случайных мутаций при вырождении популяции, а в результате целенаправленной эволюционной адаптации к местной среде обитания.
Капские леопарды весят в среднем вдвое меньше сородичей из других регионов Африки, до сих пор биологи спорили о причинах такой миниатюризации. Чтобы поставить точку в этой дискуссии, международная группа генетиков расшифровала полные геномы хищников (все 2,57 миллиарда пар нуклеотидов) и сравнила их с образцами особей из других частей континента. Результаты этого исследования опубликовал журнал Heredity.
Анализ ДНК показал, что капские леопарды сформировали полностью обособленную генетическую группу. Они отделились от восточных сородичей примерно 20-24 тысячи лет назад, во время пика последнего ледникового периода, когда климат на юге Африки стал холодным и сухим. Суровые полупустыни на севере и высокая активность людей на востоке заблокировали пути для миграции животных, из-за чего популяция оказалась в полной изоляции внутри горной цепи Капских гор и перестала смешиваться с соседними группами.
В геноме скрытной горной популяции, которая сегодня насчитывает менее тысячи особей, выявили примерно 90 измененных генов. Эти участки ДНК напрямую регулируют размер тела, развитие мускулатуры, прочность костей и энергетический обмен. Ученые связали такие изменения с дефицитом крупной добычи в горах: местным леопардам приходится охотиться на мелких животных вроде капских даманов и небольших антилоп грисбоков, для преследования которых крупное тело было бы помехой.
При этом биологи зафиксировали позитивный для охраны природы факт: вопреки многовековой изоляции и массовому истреблению со стороны фермеров в XIX-XX веках, капские леопарды сохранили высокий уровень генетического разнообразия. Это дает скрытной популяции хорошие шансы на выживание при изменении климата, если экологи смогут защитить их миграционные коридоры от браконьеров и дорожных аварий.
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