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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
11 июля, 17:28
Рейтинг: +254
Посты: 932

Раннее начало половой жизни ускорило старение

Ученые связали раннее начало половой жизни с более быстрым старением. Этому способствует цепочка изменений в организме и поведении, которые со временем повышают риск проблем со здоровьем.

Сообщество
# здоровье
# отношения
# подростки
# секс
# старение
Кадр из фильма «Хорошо быть тихоней» / © Summit Entertainment
Кадр из фильма «Хорошо быть тихоней» / © Summit Entertainment

Группа ученых под руководством Ван Кайсяня из Шаньдунского университета (Китай) проанализировала данные сотен тысяч людей из генетических баз данных, включая почти 400 тысяч участников из Британского биобанка. Результаты исследования опубликованы в журнале Healthcare and Rehabilitation. Авторы хотели понять, как первый сексуальный опыт в раннем возрасте может повлиять на биологическое старение. 

Ученых интересовало, какие промежуточные этапы могут объяснить эту связь. Они уделили внимание эмоциональному состоянию, физическим особенностям, поведению и разным заболеваниям.

Исследователи применили метод менделевской рандомизации. Он использует генетические варианты (наследуются при рождении) для выявления причинно-следственной связи между факторами риска и результатом. Метод помогает уменьшить влияние факторов, возникающих на протяжении жизни и искажающих результаты исследования.

Некоторые генетические маркеры ученые связали с ранним началом половой жизни. Дальнейший анализ показал связь между такой генетической предрасположенностью и меньшей продолжительностью жизни самих участников, а также их родителей. У этих участников оказался более высокий уровень старческой астении и более низкие показатели здорового старения.

Авторы выделили 34 ключевые фактора, которые могли объяснить эту связь. Основными стали старческая астения, чувство подавленности и депрессия, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), а также синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

СДВГ в юности часто приводит к импульсивному поведению, которое ускоряет начало половой жизни и негативно сказывается на здоровье. В зрелом возрасте депрессия влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. ХОБЛ связывают с курением и другими формами рискованного поведения, влияющими на здоровье дыхательных путей. Все это может ухудшать здоровье в пожилом возрасте.

Любопытно, что раннее начало половой жизни одновременно оказалось связано с более высокой субъективной оценкой здоровья. Однако авторы сомневаются, что в этом случае речь идет о реальном биологическом преимуществе. Они предположили, что некоторые генетические факторы могут одновременно способствовать рисковому поведению в подростковом возрасте и оптимистичному отношению к своему здоровью спустя десятилетия.

У исследования есть важное ограничение. В выборку вошли преимущественно люди европейского происхождения. В разных культурах могут отличаться как генетические особенности сексуального поведения, так и социальное восприятие раннего начала половой жизни.

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Комментарии

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1 Комментарий
Сергей Механик
Сергей Механик
17 секунд назад
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Однако термин "раннее начало" понятие расплывчатое и скорее всего различается для разных стран, народов или этнических групп. Чтобы понять, хотелось бы больше конкретики, какие-нибудь цифры.
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Сергей Механик
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Однако термин "раннее начало" понятие расплывчатое и скорее всего различается для разных стран, народов или этнических групп. Чтобы понять,

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