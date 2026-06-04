Собаки поняли запреты и разрешения без слов
Считается, что собаки понимают не слова, а интонацию, за счет чего хорошо поддаются дрессировке. Венгерские этологи поставили эксперимент, в котором хозяева командовали собаками с помощью одного и того же бессмысленного слога. Это подтвердило: псы действительно считывают разрешение или запрет исключительно по акустическим параметрам голоса, а не по знакомым словам.
Способность передавать значения «да» и «нет» — поощрение или запрет на действие другого — одна из фундаментальных основ человеческого общения. Однако оставалось неясным, существуют ли для этих базовых смыслов врожденные, эволюционно древние акустические механизмы, не требующие использования слов. То есть могут ли понять эти простые посылы представители других видов.
Биологи утверждают, что звуки, издаваемые в дружелюбном, поощрительном контексте, как правило, высокие и тональные, а звуки агрессии или предупреждения — низкие и резкие. Эта акустическая закономерность работает на межвидовом уровне: например, собаки адекватно реагируют на человеческие эмоциональные возгласы, олени — на крики детенышей других видов. Но эти сигналы привязаны к внутреннему состоянию (страх, радость) или считаются простыми командами. Оставалось недоказанным, можно ли с помощью тех же акустических кодов передать более абстрактную, обобщенную инструкцию, не связанную с конкретной эмоцией говорящего и относящуюся к внешнему объекту.
Ученые из Университета имени Лоранда Этвеша (Венгрия) проверили, могут ли люди намеренно, с помощью одной лишь интонации, передать сообщения «делай это» и «не делай этого» так, чтобы их поняло существо другого биологического вида. Исследовали 52 пары «человек — собака». Выбор собак был ключевым, так как этот вид обладает исключительной чувствительностью к человеческим акустическим сигналам и может служить моделью для изучения межвидового декодирования смыслов. Результаты исследования опубликовал Cognition.
Задача, поставленная перед владельцами, была намеренно ограничена, чтобы исключить привычные языковые средства. Спрятавшись за непрозрачную ширму, чтобы собака не видела жесты и мимику, человек должен был заставить своего питомца выполнить нужное действие или, наоборот, воздержаться от него. Единственным доступным средством коммуникации был голос, но и здесь вводилось жесткое ограничение: участники не могли произносить никаких слов, только повторять один и тот же бессмысленный для собак слог «бю».
В рамках эксперимента моделировали ситуации, где собака должна подойти, отойти, пойти в указанное место или не идти туда. Результаты показали, что люди интуитивно кодируют сообщения «да» и «нет» в своем голосе, а собаки успешно считывают эти коды.
Последующий детальный акустический анализ нескольких тысяч записанных слогов позволил выявить конкретные параметры, по которым различались сигналы. Команды «да» (поощрение) по сравнению с командами «нет» (запрет) имели статистически значимые различия по целому ряду показателей. Для них были характерны более высокая средняя частота основного тона, меньшая длина самого слога и тенденция к более частому повторению, то есть к образованию серий. Эти паттерны оказались в значительной степени универсальными, не зависящими ни от пола говорящего, ни от того, к какому объекту относилась команда — самому хозяину или к внешнему предмету.
Авторы исследования полагают, что обнаруженные акустические коды для общих инструкций «делай / не делай» эволюционно произошли от более древних, общих для всех млекопитающих сигналов.
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