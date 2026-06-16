Археологи определили дату смерти Девы Льюльяйльяко
Ученые провели анализ растений, найденных возле мумии инкской девушки-подростка, которую принесли в жертву на вершине вулкана Льюльяйльяко. Оказалось, что, вероятнее всего, она умерла в 1499 году. Это уточнение позволило ученым понять исторический контекст, который привел девушку к гибели.
В 1999 году археологическая экспедиция под руководством Йохана Рейнхарда и Констанцы Черути обнаружила чуть ниже ледяной вершины вулкана Льюльяйльяко в Андах, на границе Чили и Аргентины, мумифицированные останки троих инкских детей. На специально построенной инками на высоте 6715 метров церемониальной платформе находились тела двух девочек в возрасте приблизительно 14 и шести лет, а также семилетнего мальчика.
Дети Льюльяйльяко, как их называют, — жертвы ритуала капакоча, одного из наиболее значимых государственных ритуалов в империи инков. Он включал в себя принесение в жертву богам специально отобранных детей и молодых женщин. Их приносили на носилках в святилища на вершинах гор, в некоторых случаях ритуально убивали с помощью удушения или удара по голове, а в других случаях просто оставляли там умирать. Во время ритуала жертв хоронили с различными подношениями, включая предметы роскоши и продукты питания.
Анализ инкских ледяных мумий, найденных за последние два десятилетия на горных вершинах Анд, показал, что прежде чем принести детей в жертву, инки откармливали их изысканной пищей, давали пить алкоголь и жевать листья коки, содержащие алкалоиды, в том числе кокаин.
Благодаря экстремальному холоду и сухому воздуху высокогорья тела Детей Льюльяйльяко, как и других инкских ледяных мумий, сохранились практически в идеальном состоянии. Однако точная дата жертвоприношения до сих пор оставалась неизвестной.
Радиоуглеродный анализ образцов волос детей, проведенный в 2007 году, показал, что они могли умереть между 1430 и 1520 годами нашей эры. Это слишком широкий хронологический отрезок, чтобы можно было поместить жертвоприношение в исторический контекст и связать его с известными событиями.
Чтобы сузить временные рамки, международная группа исследователей, статья которых опубликована в журнале Archaeometry, провела радиоуглеродный анализ семян растений, входивших в подношения, оставленные у тела старшей из девочек. Ее принято называть «Дева Льюльяйльяко».
Из-за многочисленных погребальных подношений археологи считают, что эта приблизительно 14-летняя девочка могла быть главной жертвой, а двое младших детей сопровождали ее в момент смерти в качестве спутников.
В число подношений Деве Льюльяйльяко входили кукуруза (Zea mays), маниока (Manihot esculenta) и листья коки (Erythroxylum coca). Анализ семян этих растений показал, что дети погибли в период между 1462 и 1507 годами, причем наиболее вероятная дата приходится на 1499-й, время правления Уайна Капака, последнего доиспанского императора инков. При правлении Капака империя инков достигла своего наибольшего расцвета. Он правил с 1493 примерно по 1525 год, когда умер от оспы, завезенной испанцами.
Из столицы империи, Куско, на юге современного Перу, отец императора Тупак Инка расширил территорию инков на юг, в сторону современного Чили. В то же время Уайна Капак распространил империю на север, на территорию современных Эквадора, Колумбии и северо-запада Аргентины. В 1499 году территория вокруг Льюльяйльяко была относительно недавно включена в состав империи инков.
Инки проводили ритуал капакоча не только по важным космологическим и политическим причинам. Капакоча также служил мощным инструментом, используемым для утверждения контроля над завоеванными регионами.
«Учитывая этот контекст, вполне вероятно, что жертвоприношение в Льюльяйльяко могло быть частью такой санкционированной государством кампании жертвоприношений, служащей для ритуального закрепления присутствия инков в регионе», — предположили исследователи.
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