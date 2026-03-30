На севере Африки нашли ближайшего родственника человекообразных обезьян
Международная команда ученых обнаружила окаменелости древнего примата, который оказался ближайшим известным родственником линии, ведущей к современным человекообразным обезьянам. Исследователи описали новый род и вид — Masripithecus moghraensis, который жил на Земле 17-18 миллионов лет назад. Открытие может существенно изменить научные представления о происхождении человекообразных обезьян. Ранее их происхождение чаще связывали с Восточной Африкой, однако новые данные указали на другой регион.
Приблизительно 25 миллионов лет назад внутри группы узконосых обезьян (Catarrhini) произошло расхождение двух эволюционных линий — человекообразных обезьян (Hominoidea) и мартышковых (Cercopithecoidea). Это расхождение, по-видимому, случилось в Афро-Аравийском регионе.
В эпоху миоцена (от 23 до пяти миллионов лет назад) человекообразные обезьяны отличались высоким разнообразием и со временем расселились по Европе и Азии. Однако точное место и время появления их общего предка оставались загадкой.
Долгое время считалось, что именно восточная часть континента стала той самой «колыбелью», где человекообразные обезьяны сделали решающие шаги в своем эволюционном развитии. Но данные, полученные международной командой археологов антропологов и палеонтологов под руководством Шурука Аль-Ашкара (Shorouq Al-Ashqar) из Университета Мансуры в Египте, свидетельствуют о том, что ранняя история этих приматов могла быть гораздо сложнее и географически шире.
В 2023 и 2024 годах, во время палеонтологических раскопок в регионе Вади-Могра на севере Египта, в слоях, возраст которых оценивают в 17-18 миллионов лет, ученые обнаружили фрагменты челюстей и зубы двух древних приматов. Всего в руки исследователей попало четыре образца. Самый ценный из них — передняя часть нижней челюсти с хорошо сохранившимися зубами, включая крупные клыки и моляры, принадлежавшая одному индивиду. Что касается второй особи, у нее сохранилась только часть челюсти.
Анализ находок позволил ученым описать новый для науки род и вид, который получил название Masripithecus moghraensis. Название рода сочетает арабское Masr («Египет») и греческое píthēkos («человекообразная обезьяна»), а вид назван по месту обнаружения. Аль-Ашкар и ее коллеги пришли к выводу, что это существо принадлежит к числу ближайших родственников эволюционной линии, ведущей к современным человекообразным обезьянам.
Ключевой особенностью, позволившей отнести находку к человекообразным обезьянам, стало уникальное сочетание признаков в строении челюсти, которые характерны именно для этой группы приматов. Исследователи особенно выделяют крупные клыки и премоляры, а также коренные зубы с округлой и сильно текстурированной жевательной поверхностью. Кроме того, второй и третий моляры у Masripithecus moghraensis почти одинакового размера.
Эти особенности указали на гибкий рацион: Masripithecus moghraensis, по-видимому, питался в основном фруктами, но мог справляться и с более твердой пищей — например, орехами. По оценкам исследователей, масса примата составляла 21-28 килограммов. Размер клыков первого экземпляра указал на то, что они принадлежали самцу; строение челюсти второго также позволяет предположить, что это был самец. Однако по своим габаритам оба примата были сопоставимы с небольшой самкой обыкновенного шимпанзе.
Впрочем, авторы научной работы признали, что пока им не хватает важнейшей детали для полной реконструкции образа жизни этого предка — костей конечностей. Без них невозможно определить, как передвигалось животное: проводило оно большую часть времени на деревьях или же предпочитало ходить по земле.
Главный сюрприз для научного сообщества заключается в географическом положении находки. Ранее большинство важных открытий древних человекообразных обезьян делали в Восточной Африке, поэтому находки в северной части континента стали неожиданными. Они могут изменить привычное представление о том, где именно начиналась эволюция человекообразных обезьян. Ученые полагают, что дальнейшие исследования в регионе могут дать новые подсказки к пониманию ранней эволюции Hominoidea.
Научная работа опубликована в журнале Science.
Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.
Квантовые эффекты помогают ученым во множестве сфер, но работать с ними не просто — степень определенности квантового мира концептуально отличается от того, что существует в классической физике. Чтобы подтвердить, что они работают с нужными квантовыми состояниями, физикам приходится постараться.
Одна из самых ярких космических «ламп» Вселенной неожиданно начала гаснуть. Астрономы впервые наблюдали, как сверхмассивная черная дыра буквально теряет почти все «топливо». Это открытие позволяет увидеть редчайший этап в жизни галактик — момент, когда ее ядро «выключается» прямо на глазах наблюдателя.
Во время нейроанатомического исследования тканей полового члена ученые выявили высокую плотность нервных окончаний в области, которую анатомы и хирурги долгое время оставляли без должного внимания. Авторы научной работы предположили, что эта зона может играть важную роль в формировании сексуальных ощущений, и допустили, что именно там у мужчин находится аналог так называемой «точки G».
Исследователи предложили метод быстрого получения белка, играющего важную роль в механизме заражения клетки коронавирусом
Ученые из Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ и Института биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН с коллегами представили метод получения и очистки трансмембранного домена шиповидного белка коронавируса SARS-CoV-2 (SARStm) дикого типа. Этот «якорь» не только удерживает шип, которым вирус «атакует» клетки, в его оболочке, но и участвует в процессе слияния вирусной и клеточной оболочек. В новом протоколе используется бесклеточная экспрессия — синтез белка в очищенном бактериальном экстракте, что позволяет получать его в течение нескольких часов вместо дней и значительно упрощает очистку. Метод открывает возможность для детального изучения структуры белка с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР).
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
30 Июля, 2016
10 завораживающих научных гифок
4 Июня, 2016
Есть ли конец у Вселенной?
26 Февраля, 2015
Спиритические сеансы прошлого
