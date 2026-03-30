На севере Африки нашли ближайшего родственника человекообразных обезьян

Международная команда ученых обнаружила окаменелости древнего примата, который оказался ближайшим известным родственником линии, ведущей к современным человекообразным обезьянам. Исследователи описали новый род и вид — Masripithecus moghraensis, который жил на Земле 17-18 миллионов лет назад. Открытие может существенно изменить научные представления о происхождении человекообразных обезьян. Ранее их происхождение чаще связывали с Восточной Африкой, однако новые данные указали на другой регион.

Приблизительно 25 миллионов лет назад внутри группы узконосых обезьян (Catarrhini) произошло расхождение двух эволюционных линий — человекообразных обезьян (Hominoidea) и мартышковых (Cercopithecoidea). Это расхождение, по-видимому, случилось в Афро-Аравийском регионе.

В эпоху миоцена (от 23 до пяти миллионов лет назад) человекообразные обезьяны отличались высоким разнообразием и со временем расселились по Европе и Азии. Однако точное место и время появления их общего предка оставались загадкой.

Долгое время считалось, что именно восточная часть континента стала той самой «колыбелью», где человекообразные обезьяны сделали решающие шаги в своем эволюционном развитии. Но данные, полученные международной командой археологов антропологов и палеонтологов под руководством Шурука Аль-Ашкара (Shorouq Al-Ashqar) из Университета Мансуры в Египте, свидетельствуют о том, что ранняя история этих приматов могла быть гораздо сложнее и географически шире.

В 2023 и 2024 годах, во время палеонтологических раскопок в регионе Вади-Могра на севере Египта, в слоях, возраст которых оценивают в 17-18 миллионов лет, ученые обнаружили фрагменты челюстей и зубы двух древних приматов. Всего в руки исследователей попало четыре образца. Самый ценный из них — передняя часть нижней челюсти с хорошо сохранившимися зубами, включая крупные клыки и моляры, принадлежавшая одному индивиду. Что касается второй особи, у нее сохранилась только часть челюсти.

Анализ находок позволил ученым описать новый для науки род и вид, который получил название Masripithecus moghraensis. Название рода сочетает арабское Masr («Египет») и греческое píthēkos («человекообразная обезьяна»), а вид назван по месту обнаружения. Аль-Ашкар и ее коллеги пришли к выводу, что это существо принадлежит к числу ближайших родственников эволюционной линии, ведущей к современным человекообразным обезьянам.

Ключевой особенностью, позволившей отнести находку к человекообразным обезьянам, стало уникальное сочетание признаков в строении челюсти, которые характерны именно для этой группы приматов. Исследователи особенно выделяют крупные клыки и премоляры, а также коренные зубы с округлой и сильно текстурированной жевательной поверхностью. Кроме того, второй и третий моляры у Masripithecus moghraensis почти одинакового размера.

Эти особенности указали на гибкий рацион: Masripithecus moghraensis, по-видимому, питался в основном фруктами, но мог справляться и с более твердой пищей — например, орехами. По оценкам исследователей, масса примата составляла 21-28 килограммов. Размер клыков первого экземпляра указал на то, что они принадлежали самцу; строение челюсти второго также позволяет предположить, что это был самец. Однако по своим габаритам оба примата были сопоставимы с небольшой самкой обыкновенного шимпанзе.

Фрагмент зуба Masripithecus moghraensis / © Professor Hesham Sallam

Впрочем, авторы научной работы признали, что пока им не хватает важнейшей детали для полной реконструкции образа жизни этого предка — костей конечностей. Без них невозможно определить, как передвигалось животное: проводило оно большую часть времени на деревьях или же предпочитало ходить по земле.

Главный сюрприз для научного сообщества заключается в географическом положении находки. Ранее большинство важных открытий древних человекообразных обезьян делали в Восточной Африке, поэтому находки в северной части континента стали неожиданными. Они могут изменить привычное представление о том, где именно начиналась эволюция человекообразных обезьян. Ученые полагают, что дальнейшие исследования в регионе могут дать новые подсказки к пониманию ранней эволюции Hominoidea.

Научная работа опубликована в журнале Science.

Игорь Байдов 526 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.