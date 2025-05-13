Слушатели узнают о том, что происходит с человеком после смерти с точки зрения биологии и медицины.

О мероприятии

Что происходит с телом после смерти? Страшно или важно об этом говорить? По каким признакам можно говорить о причинах смерти?

Ответы на эти и многие другие вопросы даст врач судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории Алексей Решетун. Слушатели узнают о том, что происходит с человеком после смерти с точки зрения биологии и медицины, какие факторы влияют на долгую жизнь, подводных камнях и романтике судебно-медицинской экспертизы.

Расписание Проспект Мира, дом 119 Москва 12:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация