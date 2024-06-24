В Австралию за два часа: настоящее и будущее суборбитальных полетов

О мероприятии

Уже в ближайшие годы могут начаться первые суборбитальные перевозки. Многие надежды экспертов связаны с ракетной системой Starship. Но что это изменит в мировой логистике? Какие грузы будут перевозить на ракетах? Надо ли ждать пилотируемых перевозок? А может это и вовсе будет исключительно военная технология?

Суборбитальные перевозки — это одна из давних идей человечества. Долететь до любого места Земли всего за час, разве это не круто? Но насколько получится использовать эти технологии в бизнесе и реальной жизни? Какие проблемы придется для этого преодолеть и почему суборбитальные перевозки могут оказаться не такими классными как это представляется сейчас.

На эти и другие вопросы ответит научный журналист и популяризатор космонавтики Михаил Котов.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация