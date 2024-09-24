О мероприятии

Младший научный сотрудник отдела планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН Дмитрий Горинов расскажет о сравнении двух соседних планет земной группы – об их разительных сходствах и отличиях. Лектор рассмотрит те немногие научные данные о Венере, которые были получены с помощью космических аппаратов, и на их основании попытается проникнуть в ее прошлое, поразмышлять о наличии древнего океана и потенциально населявших (или населяющих?) планету форм жизни. Слушатели узнают о будущем планеты Земля в контексте истории Венеры.

Расписание ул.Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1 Москва 19:00 Купить