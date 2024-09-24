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Лекция
12+
Венера и Земля: две судьбы

Слушатели узнают о будущем планеты Земля в контексте истории Венеры.

Московский Планетарий
9 октября, 19:00 Идет 1 ч
350 Стоимость
Москва ул.Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1

О мероприятии

Младший научный сотрудник отдела планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН Дмитрий Горинов расскажет о сравнении двух соседних планет земной группы – об их разительных сходствах и отличиях. Лектор рассмотрит те немногие научные данные о Венере, которые были получены с помощью космических аппаратов, и на их основании попытается проникнуть в ее прошлое, поразмышлять о наличии древнего океана и потенциально населявших (или населяющих?) планету форм жизни. Слушатели узнают о будущем планеты Земля в контексте истории Венеры.

Расписание
9
Среда
Октябрь 2024
ул.Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1 Москва
19:00
Купить
Адрес

ул.Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1

1 минута назад
Александр Речкин
1
# Венера
# Земля
# космос
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