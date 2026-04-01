Творчество, способность обнаружить новое в обыденном, — это едва ли ни самое главное качество, отличающее человека от животных. Это то самое качество, которое дано людям почти в равной мере при рождении, но развивается до менее или более высоких уровней в течение жизни. Каковы мозговые механизмы и теоретические основания творчества? Что в жизни человека способствует творчеству? Возможно ли тренировать способности к творчеству? Как эта способность к творчеству зависит от возраста, от уровня образования, от… путешествий и праздности? Ответы на эти вопросы даст психофизиолог, профессор биофака МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Каплан.

Московская обл., г. Долгопрудный, Лётная улица, 2 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.