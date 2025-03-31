Слушатели узнают об истории создания терменвокса и принципах его работы.

О мероприятии

Терменвокс — музыкальный инструмент, созданный в начале 20 века инженером Львом Терменом. В основе его работы электромагнитные поля, которыми музыкант управляет с помощью движений рук. Звук, рождающийся буквально «из пустоты», невольно навевает мысли о космосе и далеких галактиках, потому пользуется популярностью при создании музыкального оформления к фантастическим фильмам. Среди них «Космический рейс» (1935), «Солярис» (1972), а также в одной из серий «Теории Большого взрыва» (сезон 3) Шелдон играет на терменвоксе.

Звукорежиссер Валерий Шамарин расскажет об истории создания инструмента, принципах его работы и продемонстрирует «космическую музыку» посетителям.

Расписание Набережная Обводного канала, д. 74, лит. Б Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация