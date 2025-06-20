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Лекция
6+
Дневники природы: тайны палеоэкологии

Слушатели узнают, как ископаемая пыльца, споры и микроорганизмы помогают реконструировать древние ландшафты.

Центр «Архэ»
23 июня, 16:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Онлайн timepad

О мероприятии

Участники мероприятия узнают о палеоэкологии — науке, которая соединяет геологию, биологию и климатологию, чтобы восстановить картину жизни на Земле миллионы лет назад. Палеонтолог и популяризатор науки Ярослав Александрович Попов расскажет, как ископаемая пыльца, споры и микроорганизмы помогают реконструировать древние ландшафты, объяснит, что палеоэкологические данные могут рассказать о глобальных катастрофах и великих вымираниях, и поведает, почему понимание прошлого критически важно для прогнозов будущего изменения климата.

Расписание
23
Понедельник
Июнь 2025
timepad Онлайн
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
4 минуты назад
Александр Речкин
1
# биология
# животные
# природа
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