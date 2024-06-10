О мероприятии

Электромобили называют транспортом будущего: бесшумным, мощным и экологичным. Уже сейчас доля электромобилей на мировом рынке составляет 10 %, и она быстро растет. Однако не все знают, что история автомобилей с электрическими двигателями началась ещё в первой половине XIX века.

Какие электромобили создавались в Российской империи? Почему двигатель внутреннего сгорания на целое столетие вытеснил электродвигатель? И как самый экологичный транспорт чувствует себя сейчас? Ответы на эти и другие вопросы даст старший научный сотрудник отдела научных исследований и развития музейного фонда Политехнического музея Максим Карташев и инженер Центра реверс-инжиниринга и стандартизации (ЦРиС) Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха Антон Демьянов.

Расписание Зубовский бульвар, д.2 к.1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация