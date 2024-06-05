Участники мероприятия узнают, какими органами дышат амфибии и почему зажмуриваются от удовольствия когда едят.

О мероприятии

Амфибии это не только громкое ква, но и кладезь интересных анатомических решений. Кандидат биологических наук Ярослав Юрьевич Голиванов расскажет зачем лягушки квакают, почему жабы раздувают шею и есть ли она у них вообще.

Участники мероприятия узнают, какими органами дышат амфибии и почему зажмуриваются от удовольствия когда едят. Лектор не только расскажет, но и покажет на животных основные анатомических моменты.

В конце занятия любой желающий сможет отблагодарить прыгучих помощников вкусными тараканами.

Расписание Ул. Тимирязевская, 44 Москва 16:30 Купить