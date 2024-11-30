О мероприятии

Какие запуски производились с крупнейших космодромов нашей страны, что нового в отечественном ракетостроении, как продвигается создание спутников и межпланетных станций? Как долго на орбите останется МКС, могут ли космические аппараты создавать в колледжах и школах и зачем в космос отправляли пластикового осьминога? Обо всем этом и многом другом расскажет почетный доктор наук, просветитель и член Астрономо-Геодезического Объединения, Сергей Чумаков.

Расписание Проспект Вернадского 109 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация