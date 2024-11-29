О мероприятии

Мечта, которую люди лелеяли много лет — возможность предсказывать материалы с новыми свойствами, предваряя их экспериментальный синтез, сейчас начинает осуществляться. Как именно можно найти «белые пятна» в химии? Какие материалы будут доступны человечеству в будущем?

Задача прогнозирования кристаллической структуры материала на протяжении долгого времени считалась нерешаемой. Метод USPEX, позволяющий решить эту задачу, открыл дорогу компьютерному дизайну новых материалов. Химик, профессор РАН Артем Оганов расскажет о методах и о новых соединениях и химических явлениях.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация