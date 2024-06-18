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Лекция
16+
Будущее ассистивных технологий: мы все станем киборгами?

Слушатели узнают о последних достижениях в области протезирования и ассистивных технологий.

Курилка Гутенберга
20 июня, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Вернадского, 96

О мероприятии

Участники мероприятия узнают о последних достижениях в области протезирования и ассистивных технологий. Испытатель бионических протезов кисти компании Моторика Максим Емец расскажет, как современные протезы помогают людям восстановить утраченные функции и как инженеры работают над улучшением этих устройств. Слушатели узнают о технологиях, которые могут быть внедрены в ближайшее время, и о том, насколько близко инженеры подходят к созданию протезов, способных полностью заменить потерянные конечности. Лектор рассмотрит вопрос о том, остается ли человек человеком после интеграции протезов и других ассистивных устройств.

Расписание
20
Четверг
Июнь 2024
Проспект Вернадского, 96 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Вернадского, 96

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Александр Речкин
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# будущее
# роботы
# технологии
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