О мероприятии

Участники мероприятия узнают о последних достижениях в области протезирования и ассистивных технологий. Испытатель бионических протезов кисти компании Моторика Максим Емец расскажет, как современные протезы помогают людям восстановить утраченные функции и как инженеры работают над улучшением этих устройств. Слушатели узнают о технологиях, которые могут быть внедрены в ближайшее время, и о том, насколько близко инженеры подходят к созданию протезов, способных полностью заменить потерянные конечности. Лектор рассмотрит вопрос о том, остается ли человек человеком после интеграции протезов и других ассистивных устройств.

Расписание Проспект Вернадского, 96 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация