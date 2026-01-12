Уведомления
Слушатели узнают, с какими медицинскими рисками сталкиваются космонавты
О мероприятии
Что делать при возникновении экстренной медицинской ситуации в космосе? Кто и как контролирует здоровье и безопасность космонавтов во время космической командировки? Как выглядит аптечка на борту МКС и какие методы профилактики позволяют сохранить работоспособность экипажа в условиях невесомости?
Врач-хирург, младший научный сотрудник отдела оперативного управления медицинским обеспечением космических полетов ГНЦ РФ – ИМБП РАН, врач экипажа миссии SIRIUS-21 Виктория Кириченко расскажет, с какими медицинскими рисками сталкиваются космонавты, как к ним готовятся на Земле и какие решения принимаются в условиях ограниченных ресурсов орбитальной станции.
Проспект Мира, дом 119, строение 34
