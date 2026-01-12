  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Медицинское обеспечение и безопасность космических полетов

Слушатели узнают, с какими медицинскими рисками сталкиваются космонавты

Космонавтика и авиация
18 января, 17:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Что делать при возникновении экстренной медицинской ситуации в космосе? Кто и как контролирует здоровье и безопасность космонавтов во время космической командировки? Как выглядит аптечка на борту МКС и какие методы профилактики позволяют сохранить работоспособность экипажа в условиях невесомости?

Врач-хирург, младший научный сотрудник отдела оперативного управления медицинским обеспечением космических полетов ГНЦ РФ – ИМБП РАН, врач экипажа миссии SIRIUS-21 Виктория Кириченко расскажет, с какими медицинскими рисками сталкиваются космонавты, как к ним готовятся на Земле и какие решения принимаются в условиях ограниченных ресурсов орбитальной станции. 

Расписание
18
Воскресенье
Январь 2026
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

12 января, 11:42
Александр Речкин
2
# биология
# космос
# медицина
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
10 января, 11:00
Игорь Байдов

Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

Археология
# артефакты
# африка
# охота
# охотники
# племена
# стрелы
# яд
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
12 января, 10:04
Илья Гриднев

Пигмент рыжих волос, связанный с меланомой, неожиданно спас клетки от химического отравления

Биологи на примере птиц определили защитную функцию рыжего пигмента феомеланина, который ранее считали бесполезным и даже опасным из-за доказанной связи с развитием меланомы. Организм использовал его синтез для нейтрализации ядовитого избытка цистеина и выводил токсичные запасы серы в перья.

Биология
# меланома
# окислительный стресс
# рыжий цвет волос
10 января, 11:00
Игорь Байдов

Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

Археология
# артефакты
# африка
# охота
# охотники
# племена
# стрелы
# яд
9 января, 12:04
Андрей Серегин

Мамонты-долгожители с Аляски оказались китами

Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.

Палеонтология
# генетика
# киты
# кости
# мамонты
# палеоантропология
8 января, 22:23
Редакция Naked Science

Польша поддержала украинский запрос об экстрадиции археолога Александра Бутягина

Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.

Археология
# археолог
# археологические раскопки
# археология
# Крым
# Польша
# Украина
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
12.12.2025, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

    12 января, 10:22

  2. Пигмент рыжих волос, связанный с меланомой, неожиданно спас клетки от химического отравления

    12 января, 10:04

  3. Ученые разработали фильтр для очистки воды из отходов целлюлозно-бумажного производства

    12 января, 09:33

  4. Сумрачные футуристические города Наджиба Наджара

    10 января, 15:12
Выбор редакции

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

5 января, 10:53

Последние комментарии

Питон Удав
9 минут назад
Картинка огонь конечно. На картинке забой слона, а полнписано - разделка 🤣 Ну да, копьями разделывали туши, ага.

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

Аva Sebet
47 минут назад
Александр, приятно видеть, что нефтяные магнаты интересуются подобными изданиями. Не сочтите за наглость, а вы где владеете мощностями?

Мировые нефтяные стандарты: как нефть Венесуэлы выглядит на их фоне

Аva Sebet
49 минут назад
Коля, гуляй Вася!

Инфографика: университеты, подготовившие наибольшее число миллиардеров

Elusive Joe
1 час назад
Похоже, президента Перу, америкосы тоже обвинят в наркотрафике

Все мировые запасы серебра по странам — в одной визуализации

Александр Французов
2 часа назад
Ну наша нефть еще не самый плохой вариант, плюс сейчас начнем замещать выпадающие поставки (венесуэльские) китайцам.

Мировые нефтяные стандарты: как нефть Венесуэлы выглядит на их фоне

Алексей Савкин
3 часа назад
Тимур, базальтовых колонн.

10 любопытных географических объектов мира 

Okolu
3 часа назад
Интересно, у России в планах есть размещение такой группировки? А то как-то тихо, пока другие уже развертывают

200 тысяч спутников: Китай добивается одобрения одной из крупнейших спутниковых группировок в истории

Алексей Мишарин Мишарин Але...
3 часа назад
В 1997 г. работал директором аптечной сети в г. Екатеринбург. И каждый выходной летал в Москву, чтобы получить из Германии медикаменты, которые у нас

Инфографика: в чьих руках сосредоточена мировая торговля витаминами и пищевыми добавками

Хозяин
3 часа назад
Konstantin, уже и тут нейронкой отвечают, лень она такая...

Инфографика: в чьих руках сосредоточена мировая торговля витаминами и пищевыми добавками

Руслан Исламов
3 часа назад
Мария, полигон сатаны у тебя между ног, не путай

Карта: средняя годовая температура воздуха по странам

Руслан Исламов
3 часа назад
Maksimillian, с чего решил?

Карта: средняя годовая температура воздуха по странам

Игорь Петухов
3 часа назад
Не понимаю, в чем проблема при переработке просто нарезать ее кубиками и использовать, как заполнитель для бетона. Быстро, просто и эффективно.

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

игорь максимов
4 часа назад
Сергей, Вы действительно видите вещи такими каковы они есть: в то время, когда остальные кричат за политику - такие как Вы , реально редкое явление. К

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

игорь максимов
4 часа назад
Антон, именно - зато китайский автопром пошёл в гору , подтянув технологическую базу.

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

игорь максимов
4 часа назад
Konstantin, Ваше громкое ФИ разнеслось громогласно - план на месяц можно считать выполненным! Ура , товарищи!!

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

Alex Zotov
4 часа назад
Антон, свинорылый бандерлог ты насколько безграмотен, что я даже не смог толком понять, что ты говноед пытался мне сказать)) 🤦‍♂️😏

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

Тимур Сагденов
5 часов назад
>Около 40 тысяч базальтовых образовались в результате Базальтовых чего?

10 любопытных географических объектов мира 

Mirko Vladich
5 часов назад
Статья полный бред, 5 млрд объем отрасли?! Вы серьёзно? Рынок 150+ млрд. https://www.fortunebusinessinsights.com/vitamins-and-supplements-market-104051

Инфографика: в чьих руках сосредоточена мировая торговля витаминами и пищевыми добавками

Виктор Дорн
5 часов назад
Сергей, он и сейчас в любой точке только скорости доступа приоритетные по областям) а так уже люди в море и горах пользуются по миру.

Глобальная сеть вырастет: регулятор США одобрил запуск 7500 новых спутников Starlink

Ефим
6 часов назад
О, великие комментаторы от сохи. Я так понимаю, что комментарии ведутся профессиональными энергетиками, а не политизироваными пиздоболами? Может

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно