О мероприятии

Что делать при возникновении экстренной медицинской ситуации в космосе? Кто и как контролирует здоровье и безопасность космонавтов во время космической командировки? Как выглядит аптечка на борту МКС и какие методы профилактики позволяют сохранить работоспособность экипажа в условиях невесомости?

Врач-хирург, младший научный сотрудник отдела оперативного управления медицинским обеспечением космических полетов ГНЦ РФ – ИМБП РАН, врач экипажа миссии SIRIUS-21 Виктория Кириченко расскажет, с какими медицинскими рисками сталкиваются космонавты, как к ним готовятся на Земле и какие решения принимаются в условиях ограниченных ресурсов орбитальной станции.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация