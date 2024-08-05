Участники мероприятия узнают, кто такие паразитов и чем они опасны

О мероприятии

Кто такие паразиты и чем они опасны? Так ли просто заразится паразитами от кошки, а от собаки? Кто такие одноклеточные паразиты и где они скрываются?

На эти и многие другие вопросы слушатели смогут узнать ответы, а также посмотрят под микроскопом неравный бой клеток иммунитета с паразитами.

Занятие проведет ветеринарный онколог Кривушина Ирина Владимировна.

Расписание Большой Власьевский переулок, 14 с1 Москва 11:00 Купить