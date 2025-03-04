О мероприятии

Ученые совершают множество открытий каждый день. Знать о каждом из них невозможно, а может и не нужно… но очень хочется. Лишь за последний месяц ученые: по ушам неандертальцам поняли, что сапиенсы ни в чем не виноваты; описали самую древнюю и самую большую Y-хромосому; и выяснили, что длинная рука гена устраивает по полмиллиона наводнений в год. Подводя итоги февраля, популяризатор биологии Сергей Лопатин обсудит эти и другие, самые неожиданные открытия — те, которые сильнее всего расширяют представления об устройстве жизни.