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Лекция
12+
Живая Солнечная система

Слушатели узнают о строении Солнечной системы.

Космонавтика и авиация
28 июня, 17:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Когда-то давным-давно повсюду царил хаос столкновений. Но постепенно формировался облик Солнечной системы: планеты, спутники, астероиды, кометы. Орбиты небесных тел изменчивы и не похожи на проложенные рельсы, поэтому и Солнечная система не может быть рассмотрена как что-то постоянное.

Научный сотрудник ИПМ им. Келдыша РАН, первооткрыватель комет и астероидов, лауреат Международной астрономической премии им. Вилсона Леонид Еленин расскажет о планетной системе, включающей в себя само Солнце, большие и карликовые планеты, их спутники и триллионы астероидов и комет.

Расписание
28
Суббота
Июнь 2025
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

Только что
Александр Речкин
2
# космос
# планеты
# Солнечная система
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