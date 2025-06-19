О мероприятии

Когда-то давным-давно повсюду царил хаос столкновений. Но постепенно формировался облик Солнечной системы: планеты, спутники, астероиды, кометы. Орбиты небесных тел изменчивы и не похожи на проложенные рельсы, поэтому и Солнечная система не может быть рассмотрена как что-то постоянное.

Научный сотрудник ИПМ им. Келдыша РАН, первооткрыватель комет и астероидов, лауреат Международной астрономической премии им. Вилсона Леонид Еленин расскажет о планетной системе, включающей в себя само Солнце, большие и карликовые планеты, их спутники и триллионы астероидов и комет.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация