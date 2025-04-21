О мероприятии

Солнечная система вершит свой галактический путь на протяжении уже почти пяти миллиардов лет. Но и впереди у людей достаточно времени и пространства.

С момента первого полета человека в космос прошло совсем немного времени по меркам развития цивилизации. Но технологии уже настолько продвинулись вперед, что ученые могут заглядывать за пределы Солнечной системы, оставаясь на Земле. Как человек построит свои отношения с космосом, насколько люди смогут освоить этот мир, какие опасности подстерегают в космическом путешествии и чем оно может завершиться расскажет доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация