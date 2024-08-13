История района Крылатское. От проектирования до появления

О мероприятии

Лекция научного сотрудника Музея Москвы, экскурсовода Дениса Ромодина будет посвящена истории развития Крылатского в 30-х ― 70-х годах XX века, а также проектированию и постройке нового района в 1980-х годах.

Крылатское — это экспериментальный район Москвы восьмидесятых годов. Эксперимент заключался в том, что все объекты инфраструктуры сдавались вместе с жилыми домами. И жильцы уже получали готовые открытые детские садики, школы и магазины.

Во время лекции слушатели узнают:

Как мог выглядеть район;

Какие проекты существовали;

Что было создано, а что осталось на бумаге.

Расписание Ул. Крылатские холмы, 34 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация