Слушатели узнают о машинах Голдберга, их истории, разновидностях в разных культурах.
О мероприятии
Как заинтересовать школьника естественно-научными и техническими предметами? Как на практике понять законы физики, разобраться с устройством приборов, научиться что-то делать руками? Как школьнику развить усидчивость, научиться рассчитывать время и работать в команде?
В педагогических и родительских кругах много говорят о проектной деятельности, метапредметности, внутренней мотивации. Но есть уникальный формат деятельности, который отвечает на эти вопросы и объединяет перечисленные актуальные понятия – конструирование машин Голдберга.
Кандидат биологических наук Александр Беляков расскажет о самих машинах Голдберга, их истории, разновидностях в разных культурах. Лектор разберет в форматах и применении их как образовательного и командообразующего инструмента. Участники решит занимательные инженерные задачи.
проспект Мира, 119, стр.2
В 2017 году человечество впервые заметило объект, прилетевший из другой звездной системы. Он оказался странным, почти не похожим ни на астероид, ни на комету, и получил имя Оумуамуа. Затем появился «нормальный» межзвездный странник — комета Борисова. А в 2025-м астрономы обнаружили 3I/ATLAS — объект, который, вероятно, хранит вещество времен рождения чужих миров. Но что изменили в астрономии эти три гостя из межзвездной тьмы?
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В 2017 году человечество впервые заметило объект, прилетевший из другой звездной системы. Он оказался странным, почти не похожим ни на астероид, ни на комету, и получил имя Оумуамуа. Затем появился «нормальный» межзвездный странник — комета Борисова. А в 2025-м астрономы обнаружили 3I/ATLAS — объект, который, вероятно, хранит вещество времен рождения чужих миров. Но что изменили в астрономии эти три гостя из межзвездной тьмы?
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20 Апреля, 2018
Александр Панчин: «ГМО – это хорошо»
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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