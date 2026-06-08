Слушатели узнают о машинах Голдберга, их истории, разновидностях в разных культурах.

О мероприятии

Как заинтересовать школьника естественно-научными и техническими предметами? Как на практике понять законы физики, разобраться с устройством приборов, научиться что-то делать руками? Как школьнику развить усидчивость, научиться рассчитывать время и работать в команде?

В педагогических и родительских кругах много говорят о проектной деятельности, метапредметности, внутренней мотивации. Но есть уникальный формат деятельности, который отвечает на эти вопросы и объединяет перечисленные актуальные понятия – конструирование машин Голдберга.

Кандидат биологических наук Александр Беляков расскажет о самих машинах Голдберга, их истории, разновидностях в разных культурах. Лектор разберет в форматах и применении их как образовательного и командообразующего инструмента. Участники решит занимательные инженерные задачи.

Расписание проспект Мира, 119, стр.2 Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация