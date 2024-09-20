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Экскурсанты смогут залезть внутрь вертолета и посмотреть самую разную технику на открытой авиационной площадке.
О мероприятии
Если сломалась машина, то ее чинят самостоятельно или везут в сервис. А если «приболел» вертолет или даже самолет? Где найти специализированный сервис для них? Вот уже почти век ремонтом крылатой техники занимается Московский авиационно-ремонтный завод.
Участники мероприятия увидят, какие ремонтные работы выполняются мастерами: разборка, покраска, замена элементов, починка двигателей. Каждый цех наполнен особой атмосферой большого дела: реставрацией к новым полетам самолетов Ан-2, Ан-3 и вертолетов Ми-2, Ми-4, Ми-8. Экскурсанты смогут увидеть, как машины обновляют и ремонтируют, залезть внутрь вертолета и посмотреть самую разную технику на открытой авиационной площадке вместе с экскурсоводом легендарного «МАРЗ».
Балашиха д.Федурново, ул. Авиарембаза, вл.7
Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
Современные мегаполисы достигли пределов своего технологического развития и накопили ряд нерешаемых проблем. Перенаселенность, транспортный коллапс, ухудшение экологии и уничтожение природы — все это характерно как для Москвы, так и для Пекина и Нью-Йорка. Белорусские инженеры разработали концепцию линейного города uCity, который представляет собой симбиоз природы и мегаполиса и выводит урбанистику на принципиально новый уровень.
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Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
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