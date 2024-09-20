О мероприятии

Если сломалась машина, то ее чинят самостоятельно или везут в сервис. А если «приболел» вертолет или даже самолет? Где найти специализированный сервис для них? Вот уже почти век ремонтом крылатой техники занимается Московский авиационно-ремонтный завод.

Участники мероприятия увидят, какие ремонтные работы выполняются мастерами: разборка, покраска, замена элементов, починка двигателей. Каждый цех наполнен особой атмосферой большого дела: реставрацией к новым полетам самолетов Ан-2, Ан-3 и вертолетов Ми-2, Ми-4, Ми-8. Экскурсанты смогут увидеть, как машины обновляют и ремонтируют, залезть внутрь вертолета и посмотреть самую разную технику на открытой авиационной площадке вместе с экскурсоводом легендарного «МАРЗ».

Расписание Балашиха д.Федурново, ул. Авиарембаза, вл.7 Москва 10:30 Купить