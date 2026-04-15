Ясной ночью вдали от больших городов, залитых светом, среди звезд можно увидеть тусклый белесый пояс, простирающийся по всему темному небу. Это галактика Млечный путь, гигантская звездная система, членом которой является и Солнце вместе со своими планетами, в том числе и Землей.

На самом деле люди видят только одну часть нашей Галактики. В действительности она имеет очень сложное строение. Разные части Галактики отличаются друг от друга типами звезд, их возрастами, химическим составом. Не будем также забывать, что в мире ничего не стоит на месте, все обязательно куда-то движется. И звезды Галактики не исключение. На лекции кандидат физико-математических наук Никита Уткин расскажет, куда они движутся, по каким орбитам и как быстро.

