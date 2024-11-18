О мероприятии

Чувство прекрасного — человеческое неотъемлемое качество, которое уходит корнями в самое далеко прошлое. На примерах археологических находок кандидат исторических наук Ксения Николаевна Степанова проследит, как менялись вкусы людей верхнего палеолита в вопросах о красоте, сравнит научные данные с тем, как принято изображать людей каменного века в массовой культуре и навсегда попрощается с образом лохматого дикаря в шкурах. Чтобы было проще разобраться в тонкостях работы с археологическими источниками, лекция будет сопровождаться разбором терминов и рассказом о методах работы археологов, изучающих древнейший каменный век.

Расписание ул. Гороховая, 47 Санкт-Петербург 19:00 Купить