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Лекция
16+
За каменными стенами: искусство городов Боспора

Слушатели узнают про храмы и другие общественные постройки Боспора.

Центр «Архэ»
27 февраля, 19:30 Идет 2 ч
600 Стоимость
Санкт-Петербург набережная реки Фонтанки, д.15

О мероприятии

Удивительно, но городам Боспорского царства, находившихся в окружении степных кочевников в течение всего античного времени удавалось сохранять черты нормальных греческих городов почти не подверженных варварскому воздействию. Особенно ярко это заметно для времени до рубежа эр, когда Боспором правила династия Спартокидов, а потом Митридат Евпатор и его потомки. Конечно, искусство и культура городского населения имела свой сходство и отличие от других центров античного мира, как это происходило и на других территориях колонизированных греками. Кандидат исторических наук Бутягин Александр Михайлович расскажет про храмы и другие общественные постройки Боспора, слушатели узнают про его скульптуру, рельефы и надгробные памятники, посмотрят, какие сосуды использовали горожане во время праздничных застолий, окунутся в мир терракотовых статуэток и ознакомятся с удивительными изображениями на боспорских монетах. Все это поможет вникнуть в мир местных горожан, которые видели себя хранителями эллинских традиций на самом краю гигантского и неизведанного мира варварских полей.

Расписание
27
Четверг
Февраль 2025
набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург
19:30
Купить
Адрес

набережная реки Фонтанки, д.15

6 минут назад
Александр Речкин
1
# античность
# Искусство
# история
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Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
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Комментарии

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