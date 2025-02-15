О мероприятии

Удивительно, но городам Боспорского царства, находившихся в окружении степных кочевников в течение всего античного времени удавалось сохранять черты нормальных греческих городов почти не подверженных варварскому воздействию. Особенно ярко это заметно для времени до рубежа эр, когда Боспором правила династия Спартокидов, а потом Митридат Евпатор и его потомки. Конечно, искусство и культура городского населения имела свой сходство и отличие от других центров античного мира, как это происходило и на других территориях колонизированных греками. Кандидат исторических наук Бутягин Александр Михайлович расскажет про храмы и другие общественные постройки Боспора, слушатели узнают про его скульптуру, рельефы и надгробные памятники, посмотрят, какие сосуды использовали горожане во время праздничных застолий, окунутся в мир терракотовых статуэток и ознакомятся с удивительными изображениями на боспорских монетах. Все это поможет вникнуть в мир местных горожан, которые видели себя хранителями эллинских традиций на самом краю гигантского и неизведанного мира варварских полей.

Расписание набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург 19:30 Купить