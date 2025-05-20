О мероприятии

Иммунитет должен распознать все чужеродные молекулы, а объем генома велик, но все же ограничен, и невозможно для каждого возможного антигена иметь ген соответствующего антитела.

Эта инженерная проблема решается комбинацией трех механизмов: комбинаторного, случайного и эволюционного. А у бактерий тоже есть свои вирусы — бактериофаги — и стратегии борьбы с ними совсем другие. О них и поведает доктор биологических наук Михаил Гельфанд.

Расписание ул. Воздвиженка, д.9 Москва 19:00 Купить