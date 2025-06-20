О мероприятии

Устройство Солнечной системы, ее основные закономерности известны людям с детства. Предполагалось, что другие планетные системы похожи не нее. Но открытия первых тысяч экзопланетных систем показали, что Солнечная система выглядит как редкий и экзотический экземпляр с нетипичными свойствами.

Удалось ли разрешить кризис космогонии? Как астрономы объясняют различия в устройстве планетных систем? Ответы на эти и многие другие вопросы даст доктор физико-математических наук, профессор Иркутского государственного университета Сергей Арктурович Язев.

Расписание ул. Усачёва, д. 64 Москва 12:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация