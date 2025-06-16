О мероприятии

Все началось с катастрофы. Огромная территория была навсегда вычеркнута из карты обычной жизни. Люди ушли — осталась природа. Казалось бы, радиация должна была уничтожить все живое… Но спустя десятилетия в мертвой зоне снова звучит шорох листвы. Следы волка ложатся на мягкую землю, в поисках одичавших коров и лошадей Пржевальского. В небе кружат орлы, а в реках плавает рыба. Что происходит в Чернобыльской зоне сегодня? Почему одни называют ее экспериментальной моделью будущего, а другие — самым парадоксальным заповедником Европы? Где граница между возрождением и мутацией, между жизнью и аномалией? Зоолог, натуралист и популяризатор науки Михаил Бережной расскажет, какие страшные и опасные мутанты населяют зону отчуждения… Слушатели узнают о животных, которые вернулись, о растениях, которые выстояли, и об экосистемах, которым, возможно, не так уж и нужен человек.