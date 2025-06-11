Считается, что самые яркие эмоции футбольные болельщики испытывают на матче любимой команды. Однако исследователи из США и Бразилии опровергли это мнение. Они изучили поведение фанатов и сделали неожиданное открытие. Оказалось, еще до первого свистка их сердце начинает биться в такт друг другу сильнее, чем во время самой игры. Эти выводы могут быть полезны для организаторов не только спортивных мероприятий, но и праздников, и политических митингов.