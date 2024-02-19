Участники мероприятия познакомятся с базовыми принципами этого направления и искусственного интеллекта в целом.

О мероприятии

Текущие тенденции мира подталкивают современного человека адаптироваться к быстрым изменениям. Первое, на что стоит обратить внимание, — это тотальное применение искусственного интеллекта во всех сферах жизни. Обучение с подкреплением — это одна из перспективных технологий, применение которой меняет мир. Участники мероприятия познакомятся с базовыми принципами этого направления и искусственного интеллекта в целом.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 13:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация