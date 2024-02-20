О мероприятии

Пять полетов, девять выходов в открытый космос, почти шестьдесят часов работы в открытом космосе, многочисленные просмотры «Белого солнца пустыни» — это все о космонавте Федоре Николаевиче Юрчихине.

Во время мероприятия летчик-космонавт, герой Российской Федерации и президент Центра «Космонавтика и авиация» Федор Юрчихин расскажет про историю своего профессионального пути, работу на МКС, космический юмор, предполетную подготовку и многое другое. Участники мероприятия обсудят прошлое российской космонавтики, актуальные новости и перспективы.

Расписание 2-я Останкинская, д. 3 Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация