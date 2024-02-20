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Беседа
12+
Встреча с космонавтом Федором Юрчихиным

Участники мероприятия обсудят прошлое российской космонавтики, актуальные новости и перспективы.

ВДНХ
24 февраля, 15:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва 2-я Останкинская, д. 3

О мероприятии

Пять полетов, девять выходов в открытый космос, почти шестьдесят часов работы в открытом космосе, многочисленные просмотры «Белого солнца пустыни» — это все о космонавте Федоре Николаевиче Юрчихине.

Во время мероприятия летчик-космонавт, герой Российской Федерации и президент Центра «Космонавтика и авиация» Федор Юрчихин расскажет про историю своего профессионального пути, работу на МКС, космический юмор, предполетную подготовку и многое другое. Участники мероприятия обсудят прошлое российской космонавтики, актуальные новости и перспективы.

Расписание
24
Суббота
Февраль 2024
2-я Останкинская, д. 3 Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

2-я Останкинская, д. 3

29 минут назад
Александр Речкин
1
# космос
# МКС
# Россия
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