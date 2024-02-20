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Участники мероприятия обсудят прошлое российской космонавтики, актуальные новости и перспективы.
О мероприятии
Пять полетов, девять выходов в открытый космос, почти шестьдесят часов работы в открытом космосе, многочисленные просмотры «Белого солнца пустыни» — это все о космонавте Федоре Николаевиче Юрчихине.
Во время мероприятия летчик-космонавт, герой Российской Федерации и президент Центра «Космонавтика и авиация» Федор Юрчихин расскажет про историю своего профессионального пути, работу на МКС, космический юмор, предполетную подготовку и многое другое. Участники мероприятия обсудят прошлое российской космонавтики, актуальные новости и перспективы.
2-я Останкинская, д. 3
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В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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