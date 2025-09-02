  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Газгольдер в простых формах

Слушатели узнает про начальные основы черчения.

Библиотека Планетарий 1
13 сентября, 16:45 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

Архитектор-реставратор, главный архитектор Планетария 1  Алексей Ларьков в простых формах изобразит историческое здание, где находится Планетарий 1. Слушатели рассмотрят детали и особенности строения. Каждый узнает начальные основы черчения и заберет на память самое необычное изображение газгольдера.

Расписание
13
Суббота
Сентябрь 2025
Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
16:45
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Б

2 сентября, 14:42
Александр Речкин
1
# архитектура
# геометрия
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 сентября, 08:20
Александр Березин

Массовое лекарство для сердечников оказалось бесполезным для мужчин и вредным для женщин

Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.

Медицина
# здоровье
# инфаркт миокарда
# лекарства
# медицина
1 сентября, 18:44
Василий Парфенов

Прямоугольная оптика на космическом телескопе позволит найти все похожие на Землю близкие экзопланеты

В астрономии размер имеет большое значение: от диаметра главного зеркала телескопа напрямую зависит его разрешающая способность. Если на Земле габариты научных инструментов ограничены скорее бюджетами их строителей, то для космических телескопов мы достигли технологического предела. Что-то сложнее и крупнее «Джеймса Уэбба» построить фактически невозможно, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. А для получения прямых изображений землеподобных экзопланет нужно зеркало в 10 раз крупнее. Но американские инженеры и астрономы нашли любопытное геометрическое решение этой проблемы.

Астрономия
# JWST
# астрофизика
# Великие обсерватории
# внеземная жизнь
1 сентября, 17:09
Юлия Трепалина

Экспериментальное лечение полностью избавило от рака собаку, которая должна была прожить несколько месяцев

В начале 2023 года у самки золотистого ретривера по кличке Лола диагностировали меланому в полости рта — редкую и агрессивную форму рака, которая уже распространилась на легкие. По прогнозам ветеринаров, собаке оставалось жить несколько месяцев. Однако хозяева Лолы не сдались и продолжили бороться за жизнь любимицы вместе с врачами онкоцентра ветеринарной клиники при Калифорнийском университете в Дейвисе (США). Благодаря их экспериментальному лечению все следы рака примерно через полгода исчезли. Собака продолжает жить и в октябре 2025-го отметит свое 11-летие.

Медицина
# ветеринария
# иммунотерапия рака
# лечение рака
# онкотерапия
# раковые опухоли
# собаки
27 августа, 10:07
Александр Березин

SpaceX провела первый успешный пуск Starship после четырех взрывов подряд

Компания впервые смогла устранить недоработки Starship V2 в достаточной степени, чтобы выполнить всю намеченную программу испытаний в одном полете. Впрочем, без сбоев не обошлось и на этот раз. Традиционные американские космические игроки продолжают считать, что задержки с программой позволят Китаю выиграть вторую лунную гонку у США.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# Илон Маск
# космос
# США
28 августа, 08:50
Игорь Байдов

Сумчатый волк был обречен на вымирание еще до встречи с человеком

Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.

Биология
# Австралия
# вымершие виды
# вымершие животные
# сумчатый волк
# тасманийский волк
# тилацин
27 августа, 15:12
ФизТех

Физики предложили новый способ создания квантового кота Шредингера

Физики из МФТИ и Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Н.Л. Духова (ВНИИА) предложили и теоретически обосновали новый способ создания макроскопических квантовых состояний света, известных как «коты Шредингера». Механизм, основанный на рассеянии лазерного излучения на свободных электронах, открывает путь к созданию таких состояний в условиях, где другие, более известные методы, не работают. Это достижение не только расширяет фундаментальное понимание взаимодействия света и материи, но и предоставляет новый инструмент для развития квантовых технологий.

ФизТех
# квантовая механика
# квантовая суперпозиция
# Кот Шредингера
# свет
# суперпозиция
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
3 августа, 12:57
Александр Березин

Фотосинтез в XXI веке ускорился по всей Земле

Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# фотосинтез
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Покрытые «сажей» планеты встречаются в космосе чаще водных миров

    2 сентября, 14:03

  2. На Марсе нашли новый минерал, который образуется при сильном нагреве

    2 сентября, 13:46

  3. Названы черты личности, повышающие риск гипертонии

    2 сентября, 13:20

  4. Астрономы отследили события на Солнце, порождающие сверхбыстрые электроны, которые угрожают космическим аппаратам

    2 сентября, 13:04
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Александр Березин
1 минута назад
Андрей, "Александр, Нет, наука не работает с сущностями. " Наука безусловно работает с сущностями -- см. определение бритвы Оккама и словарное

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Dron N
2 минуты назад
Александр, в Википедии не каждое слово должно подтверждаться ссылками, достаточно очевидные вещи и устоявшиеся названия идут как есть. Вы так

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Иван Колупаев
2 минуты назад
Николай, стоп а кто говорил что Бруно к примеру поджигатель или хотя бы содомит? 😁 Но за один гелиоцентризм его конечно сжигать бы не стали.

Израиль стал первой развитой страной, где большинство первоклассников перестало ходить в светские школы

Николай Цыгикало
8 минут назад
Иван, уголовка как преступление без религиозной подоплеки. Грабеж, убийство, поджог и тп. вне религиозного контекста этих действий.

Израиль стал первой развитой страной, где большинство первоклассников перестало ходить в светские школы

Юрий Багов
10 минут назад
Все больше индокринированных в то, что палестина и окружающие территории даны евреям (хотя причем здесь ашкеназы) яхве. Хотя есть плюс - воевать

Израиль стал первой развитой страной, где большинство первоклассников перестало ходить в светские школы

Иван Колупаев
11 минут назад
Николай, я не совсем понимаю какой смысл вы вкладываете в слово "уголовный" в приложении к процессу Джордано Бруно, но по современным реалиям

Израиль стал первой развитой страной, где большинство первоклассников перестало ходить в светские школы

Юрий Багов
14 минут назад
Андрей, то есть к вашим наездам вопросов нет? Если вы не специалист, то сидите тихо и не наезжайте на других читателей и комментаторов, если

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Николай Цыгикало
19 минут назад
Иван, понятно, спасибо. Другая, своя категория. Мне газодинамика с баллистикой как-то понятнее религии, поэтому и уточняю.

Израиль стал первой развитой страной, где большинство первоклассников перестало ходить в светские школы

Николай Цыгикало
20 минут назад
Иван, вроде святая инквизиция уголовными делами не занималась, только религиозными.

Израиль стал первой развитой страной, где большинство первоклассников перестало ходить в светские школы

Александр Б
20 минут назад
Если для вас два многотысячетонных телескопа прикрученные к горе, это тоже самое, что два JWST болтающихся в космосе под действием солнечного ветра

Прямоугольная оптика на космическом телескопе позволит найти все похожие на Землю близкие экзопланеты

Иван Колупаев
23 минуты назад
Николай, Творца единого нету, но, строго говоря, и многобожия тоже нет. Хотя термин "будда" это скорее почетное звание и Гаутама Будда там не

Израиль стал первой развитой страной, где большинство первоклассников перестало ходить в светские школы

Григорий Самолов
23 минуты назад
Команде Трампа! Прошу Вас передать судьбоносную для цивилизации Земли информацию Богатырю-воину Трампу, который задумал подчинить мир только

6 крупнейших тайн физики, которые до сих пор не разгаданы

Иван Колупаев
25 минут назад
Николай, пишут что приговор ему не сохранился. Вероятно по совокупности прилетело 😏

Израиль стал первой развитой страной, где большинство первоклассников перестало ходить в светские школы

Иван Колупаев
34 минуты назад
Григорий, передавай привет санитарам. Спасибо этим скромным труженикам что не дают Человекам с Большой Буквы вырваться наружу.

6 крупнейших тайн физики, которые до сих пор не разгаданы

Николай Цыгикало
36 минут назад
Иван, спасибо. Илья говорил о любой древней религии. Хотел вот и уточнить про буддизм и конфуцианство. Вроде в этих религиях про "убей врага" ничего

Израиль стал первой развитой страной, где большинство первоклассников перестало ходить в светские школы

Андрей Пятачков
41 минута назад
Anton, Там подтверждено наличие чёрных дыр?

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Александр Березин
42 минуты назад
Андрей, повторю вопрос, заданный ранее. можете ли вы процитировать хоть один вузовский (да уже хоть школьный) учебник по физике или другой какой

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Андрей Пятачков
43 минуты назад
Александр, Нет, наука не работает с сущностями. То, что вы называете сущностями - это математические модели. Чёрные дыры предсказал не Горькавый, и

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Павел Кутузов
44 минуты назад
Давид, "3 незаменимые аминокислоты из 9 (лицин, изолейцин и триптофан) содержатся ТОЛЬКО в животном белке" Откуда Вы это взяли?

У веганов риск развития рака оказался на четверть ниже мясоедов

Григорий Самолов
44 минуты назад
Дмитрий, Всем! Всем! Всем! Получил вчера новые знания о космосе, о мироздании, которые подтверждают существование Вечной жизни в вечном

6 крупнейших тайн физики, которые до сих пор не разгаданы

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно