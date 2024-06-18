Участники мероприятия узнают об истории создания Нижне-Свирской ГЭС и кипевших здесь в Великую Отечественную боях.

О мероприятии

Более тысячи дней — с 1941 по 1944-й год река Свирь была передним краем Карельского фронта. Один из участков этого фронта проходил по плотине Нижне-Свирской ГЭС — одной из крупнейших ГЭС, возведенных в рамках плана ГОЭЛРО по проекту выдающегося инженера Г. О. Графтио.

Именно здесь 80 лет началась Свирско-Петрозаводская операция, приведшая к освобождению советской Карелии.

Об истории создания Нижне-Свирской ГЭС, кипевших здесь в Великую Отечественную боях и послевоенном восстановлении расскажет главный специалист АО «Ленгидропроект», историк и журналист Дмитрий Митюрин.

Расписание Новгородская ул., д. 27 Санкт-Петербург 18:00 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация