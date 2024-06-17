Экскурсанты увидят экспонаты из коллекции Политехнического музея, а также из частного собрания семьи знаменитого советского фотографа Александра Родченко.

О мероприятии

Новая выставка «Технологии и искусство фотографии» — это взгляд на становление и развитие фотографии с разных сторон. Фотография предстает здесь как достижение технического прогресса и как произведение искусства.

В экспозиции представлены редкие экспонаты из коллекции Политехнического музея, а также из частного собрания семьи Александра Родченко — русского и советского живописца, графика, плакатиста, скульптора, фотографа, художника театра и кино, корреспондента. Родченко — один из основоположников конструктивизма, родоначальник дизайна и рекламы в СССР, представитель фотографии Нового видения. В фотографии он часто использовал нестандартные ракурсы и говорил: «Я хочу научить людей видеть необыкновенно обыкновенные вещи».

Эти экспонаты освещают важные этапы в развитии технологий и искусства фотографии, демонстрируют широкий спектр способов печати, которые использовали изобретатели и художники, рассказывают о формировании визуального языка фотографии.

Расписание Волгоградский проспект, д. 42, стр. 5 Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация