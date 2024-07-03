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Лекция
16+
Российская частная космонавтика: 10 лет на орбите

Участники мероприятия узнают о предыстории отечественной частной космонавтики.

Библиотека Планетарий 1
16 июля, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

Кандидат технических наук Александр Шаенко даст обзор российской частной космонавтики. Лектор расскажет об успехах «Спутникса», компании, запустившей в 2014 году первый российский частный спутник, обсудит грандиозный проект спутниковой связи от «Бюро 1440», рассмотрит проекты НПК «БАРЛ» и «Стил Спейс», затронет яркий проект «Авант Спейс» и спутники-малыши «Стратонавтики». Не останутся без внимания и петербургские «Геоскан» и СТЦ. Кроме того, слушатели узнают об успехах российских частных ракетчиков.

Лектор вспомнит о предыстории отечественной частной космонавтики, упомянет те компании, что не дожили до сегодняшнего дня, сравнит происходящее в России с тем, что происходит за рубежом.

Расписание
16
Вторник
Июль 2024
Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Б

12 минут назад
Александр Речкин
3
# космос
# Россия
# частная космонавтика
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Комментарии

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