О мероприятии

Кандидат технических наук Александр Шаенко даст обзор российской частной космонавтики. Лектор расскажет об успехах «Спутникса», компании, запустившей в 2014 году первый российский частный спутник, обсудит грандиозный проект спутниковой связи от «Бюро 1440», рассмотрит проекты НПК «БАРЛ» и «Стил Спейс», затронет яркий проект «Авант Спейс» и спутники-малыши «Стратонавтики». Не останутся без внимания и петербургские «Геоскан» и СТЦ. Кроме того, слушатели узнают об успехах российских частных ракетчиков.

Лектор вспомнит о предыстории отечественной частной космонавтики, упомянет те компании, что не дожили до сегодняшнего дня, сравнит происходящее в России с тем, что происходит за рубежом.

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация