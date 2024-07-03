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Участники мероприятия узнают о предыстории отечественной частной космонавтики.
О мероприятии
Кандидат технических наук Александр Шаенко даст обзор российской частной космонавтики. Лектор расскажет об успехах «Спутникса», компании, запустившей в 2014 году первый российский частный спутник, обсудит грандиозный проект спутниковой связи от «Бюро 1440», рассмотрит проекты НПК «БАРЛ» и «Стил Спейс», затронет яркий проект «Авант Спейс» и спутники-малыши «Стратонавтики». Не останутся без внимания и петербургские «Геоскан» и СТЦ. Кроме того, слушатели узнают об успехах российских частных ракетчиков.
Лектор вспомнит о предыстории отечественной частной космонавтики, упомянет те компании, что не дожили до сегодняшнего дня, сравнит происходящее в России с тем, что происходит за рубежом.
Набережная Обводного канала, 74Б
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