Слушатели узнают, как далекие галактики и прочие объекты Вселенной помогают ученым находить ответы на фундаментальные вопросы мироздания.
О мероприятии
Астрофизик и популяризатор науки Сергей Попов расскажет о черных дырах и гравитационных волнах, космических лучах и поиске экзотических частиц.
Слушатели узнают:
- Каким образом астрофизики экспериментируют с объектами, до которых не дотянуться никакими приборами;
- Вписываются ли свойства и поведение объектов во Вселенной в «земную» науку;
- Какие неожиданные открытия были сделаны благодаря сотрудничеству физиков и астрономов, и какие сюрпризы еще готовит нам космос;
- Как различные объекты во Вселенной, такие как черные дыры и нейтронные звезды, помогают нам понять пределы физических законов.
Ермолаевский переулок, д. 25
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Компания, контролирующая основную часть спутников и подавляющее большинство космических полетов человечества, неожиданно потратила 17 миллиардов долларов на выкуп частот, которые и так могли попасть ей в руки через несколько месяцев. Смысл этого шага не столько в том, чтобы облегчить себе экспансию, а больше в том, чтобы лишить других игроков возможности полноценной конкуренции.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
