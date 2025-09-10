  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Эксперименты вселенского масштаба

Слушатели узнают, как далекие галактики и прочие объекты Вселенной помогают ученым находить ответы на фундаментальные вопросы мироздания.

Прямая речь
17 сентября, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
2500 Стоимость
Москва Ермолаевский переулок, д. 25

О мероприятии

Астрофизик и популяризатор науки Сергей Попов расскажет о черных дырах и гравитационных волнах, космических лучах и поиске экзотических частиц.

Слушатели узнают:

  • Каким образом астрофизики экспериментируют с объектами, до которых не дотянуться никакими приборами;
  • Вписываются ли свойства и поведение объектов во Вселенной в «земную» науку;
  • Какие неожиданные открытия были сделаны благодаря сотрудничеству физиков и астрономов, и какие сюрпризы еще готовит нам космос;
  • Как различные объекты во Вселенной, такие как черные дыры и нейтронные звезды, помогают нам понять пределы физических законов.

Расписание
17
Среда
Сентябрь 2025
Ермолаевский переулок, д. 25 Москва
19:30
Купить
Адрес

Ермолаевский переулок, д. 25

10 сентября, 12:46
Александр Речкин
1
Комментарии

Последние комментарии

Анатолий Пятков
9 минут назад
Такую поймать, и удобрения ближайшие 500 лет планете производить не нужно

«Оумуамуа» оказался осколком «экзо-Плутона», а не кометой

Сергей Механик
11 минут назад
Очень полный и правильный анализ. 👍 Многим родителям желательно взять на заметку.

Ученый объяснил, нужно ли заставлять ребенка ходить на секции

Александр Березин
50 минут назад
SuperTurg, да, в США. Но и самая денежная часть мирового рынка в этом смысле в США. Там связь стоит куда как дороже, чем у нас или в КНР -- хотя скорость

SpaceX провела крупнейшую сделку в истории космической связи с целью монополизировать рынок

Сергей Механик
51 минута назад
Ну, африканцев по всему миру полно. 🥴

Африканцы лучше приспособились к учебе в России, чем их европейские сверстники

Dmitriy Dorian
1 час назад
Cyber, у вас есть данные, опровергающие данные из статьи? Интересно было бы ознакомиться.

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане

Вячеслав
1 час назад
Eugene, мы же тут не об экономике говорим, хотя она тоже не очень.Ну и анекдот может и смешной, но не к месту. Я предполагаю, что со специалистом

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Dmitriy Dorian
1 час назад
Андрей, а у вас есть какие-то аргументы? Данные, статистика, результаты исследований?

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане

Виктор Калагаев
1 час назад
Сергей, все дело в фокусном расстоянии. Фоткал издалека при большом увеличении, от чего и луна "становится" больше. Никакого обмана, каждый фотограф

Лучшие снимки второго полного лунного затмения 2025 года

Николай Дягелев
1 час назад
Но ведь пластик нейтрален,он не вступает в реакцию ни с какими химическим элементами ни с клетками организма. Да,он долго разлагается,мусор-это

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане

Сергей Механик
1 час назад
Дмитрий, извиняюсь, если обидел, но у меня другая логика и другие сравнения.

В Эфиопии заработала крупнейшая в Африке гидроэлектростанция

Александр Березин
2 часа назад
SuperTurg, "А на счёт использования Starlink со смартфонами - много ли смартфонов теоретически могут поддерживать его?" При используемых сегодня частотах

SpaceX провела крупнейшую сделку в истории космической связи с целью монополизировать рынок

Иван Козенков
2 часа назад
Стратегия очень простая: рекомендуем бегуну купить велосипед --> а с велосипедистами работать мы уже умеем!

Исследователи «Яндекса» представили способ повысить качество работы рекомендательных систем

Nikita Shabanov
2 часа назад
Не плохо так декоммунизировали Днепр 🤣

Как изменилось Каховское водохранилище 

Дмитрий Kuрueнко
3 часа назад
Сергей, непонятно к чему вы вдруг про АЭС решили написать, но ГЭС и АЭС хорошо друг друга дополняют. И хлеб и масло хуже чем хлеб с маслом.

В Эфиопии заработала крупнейшая в Африке гидроэлектростанция

Дмитрий Kuрueнко
3 часа назад
Такие давно применяются Россией, недавно появились на Украине. В чем уникальность? Кстати, те что у Украины и эти, это не один и тот же дрон?

Великобритания показала уникальный дрон-перехватчик Interceptor MR

Suum Cuique
3 часа назад
Конечно по России ложные данные. Нет у нас столько населения вдоль океана, чтобы пластиком его засирать.

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане

Kostik Kit
3 часа назад
Да журналисты в массе своей только поддерживают существование такого явления.

Могут ли научпоп-журналисты распознать некачественные работы? Сами они считают, что да

Сергей Механик
3 часа назад
На мой взгляд, любая ГЭС лучше, чем АЭС.

В Эфиопии заработала крупнейшая в Африке гидроэлектростанция

Сергей Антипов
4 часа назад
Спасибо за статью.

Астрономы попытались «закрыть» темную материю из первичных черных дыр

Сергей Антипов
4 часа назад
Уважаемый Александр Березин, спасибо за популярное изложение сложнейших вопросов космологии и ссылку на книгу Николая Горькавого:

Научные и технические прорывы года: версия Naked Science

