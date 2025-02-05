О мероприятии

Культурные растения являются результатом изменений в ДНК (мутаций), которые медленно и случайно накапливались за несколько тысяч лет селекции. Эти изменения позволили человечеству обеспечить себя растительной и животной пищей и стать доминирующим видом на планете. Десять лет назад были разработаны генетические инструменты, которые позволяют искусственно и очень точно вносить нужные мутации в любой участок ДНК. До недавнего времени такая «ДНК хирургия» представляла трудоемкий процесс, состоящий из множества молекулярных методов. Доктор биологических наук Илья Киров расскажет о последних открытиях в науке и о собственных исследованиях, которые уже в ближайшем будущем изменят подход к редактированию ДНК растений и позволят создать новые формы растений для человека. Лектор покажет первые необычные растения, чья последовательность ДНК была точно и быстро откорректирована с помощью новых подходов.

Расписание ул. Варварка, 6/1 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация