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Лекция
12+
Генетический дизайн растений: будущее начинается сегодня

Слушатели узнают, когда переписывание генетического кода растений станет таким же простым, как тест ДНК.

Парк «Зарядье»
9 февраля, 16:00 Идет 45 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

Культурные растения являются результатом изменений в ДНК (мутаций), которые медленно и случайно накапливались за несколько тысяч лет селекции. Эти изменения позволили человечеству обеспечить себя растительной и животной пищей и стать доминирующим видом на планете. Десять лет назад были разработаны генетические инструменты, которые позволяют искусственно и очень точно вносить нужные мутации в любой участок ДНК. До недавнего времени такая «ДНК хирургия» представляла трудоемкий процесс, состоящий из множества молекулярных методов. Доктор биологических наук Илья Киров расскажет о последних открытиях в науке и о собственных исследованиях, которые уже в ближайшем будущем изменят подход к редактированию ДНК растений и позволят создать новые формы растений для человека. Лектор покажет первые необычные растения, чья последовательность ДНК была точно и быстро откорректирована с помощью новых подходов.

Расписание
9
Воскресенье
Февраль 2025
ул. Варварка, 6/1 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

7 минут назад
Александр Речкин
1
# биология
# растения
# технологии
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