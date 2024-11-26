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Лекция
18+
Бионика: концепция заимствования инженерных решений у природы

Слушатели узнают, как бионические принципы могут создать устойчивые и гармоничные городские среды.

Зануда
29 ноября, 20:00 Идет 2 ч
700 Стоимость
Санкт-Петербург ул. Бухаресткая 114к1

О мероприятии

Как природа вдохновила на создание самоочищающихся поверхностей, высокопрочных материалов и медицинских имплантатов? Как принципы движения и формы природы могут улучшить эффективность летательных аппаратов и подводных лодок? Как бионические принципы могут создать устойчивые и гармоничные городские среды, подобные концепциям городов-садов? Какие этические соображения возникают при использовании бионических решений и как логика природы может направлять инновации?

Магистр физики Алина Медведева ответит на эти и многие другие вопросы, а также расскажет про удивительный мир бионики — науки, которая изучает и применяет принципы и структуры, найденные в природе, для решения инженерных задач.

Расписание
29
Пятница
Ноябрь 2024
ул. Бухаресткая 114к1 Санкт-Петербург
20:00
Купить
Адрес

ул. Бухаресткая 114к1

Вчера, 07:30
Александр Речкин
12
# биология
# бионика
# технологии
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