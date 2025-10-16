О мероприятии

Для философии эллинизма этика была важнее других разделов. Она считалась учением о счастье, но при этом возникал вопрос — как достичь счастья (или его иллюзии) в мире, где правят страдание и смерть? Почти все философские школы той эпохи не давали конкретного ответа.

Преподаватель философии, выпускник философского факультета РГГУ Константин Казаченко расскажет о единственной философской школе периода эллинизма, которая решила эту проблему. Слушатели узнают, как эллинистические философы искали ответы на главные вопросы человеческого бытия.

Расписание ул. Б. Черкизовская, дом 4, корпус 1 Москва 17:00 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация